Comerciantes piden vigilancia nocturna tras repuntar ventas por festividades de Día de Muertos

Y es que ante los hechos violentos que no han parado en la ciudad, Francis Cázarez Oliveros, presidente de Canaco Servytur, se mostró a favor de que fortalezcan la vigilancia no solo en el día sino en la actividad nocturna de la ciudad por los eventos que se avecinan, solicitándolo en la reunión que sostuvo como integrante de la intercamaral con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Nosotros traemos ya próximamente lo que es el Buen Fin que es del 13 al 17 de noviembre. Lo que vamos a pedir es más seguridad para todas las áreas comerciales, donde se va a ver la gente consumiendo y queremos que tengan una seguridad de que van a estar bien”, dijo Cázarez Oliveros.

Destacó que afortunadamente el comercio ha registrado un 20 por ciento más de ventas ante la proximidad de festividades como el Día de Muertos y el Halloween.

“Poco a poco ha ido repuntando. Bendito Dios que vamos muy bien con las ventas, esperemos que sigamos así. Digo, no tenemos las ventas como antes, pero a un día normal sí ha incrementado la venta y esperemos que cerca del 31 y el 1 y 2, que son temas muy tradicionales de los mexicanos, pues ya se haya más movimiento del comercio. Ahora sí podríamos decir que sí. Ahorita vamos como un 20 arriba de un día normal”.

En torno al llamado hecho por el dirigente de Canaco Durango, Sergio Sánchez López, para los duranguenses de que evitaran la vida nocturna en Mazatlán, opinó que a los visitantes es lo que más les atrae.

“Pero pues, digo, sus razones tendrán. Yo creo que tenemos que seguir viviendo y haciendo las cosas que más nos gustan, y como sinaloenses nos gusta mucho la fiesta. Y la mayoría de la gente que viene a visitarnos quieren escuchar la banda y disfrutar de todo lo bonito que Mazatlán le ofrece”.

Pensando en mejorar la percepción del destino en su actividad nocturna, Cázarez Oliveros insistió a las autoridades mejoren las estrategias de seguridad.

“Las autoridades tendrían que reforzar la actividad nocturna para que la vida nocturna no caiga afectada. Yo creo que sí, y tiene que ser no nada más la vida nocturna, nos tienen que estar cuidando todos los mazatlecos y los sinaloenses para que podamos vivir tranquilamente”, expresó la representante del comercio organizado.

Además, dijo desconocer quien se esté haciendo cargo del plan de promoción de Mazatlán ante la crisis de imagen negativa que se registró luego de la desaparición del joven duranguense Carlos Emilio Galván en el Restaurante Terraza Valentinos, y que tampoco le han invitado a participar.