‘¿Cómo al beisbol sí van y no van a ir a la escuela?’, cuestiona el Rector de la UAS

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, no reviró: el 18 de octubre se regresa a clases presenciales.

El líder de máxima casa de estudios aseguró que existen condiciones para volver a las aulas y que los alumnos estarán bien cuidados, pues para ello se ha trabajado.

“Vamos a hacer el llamado a los padres de familia de que nosotros no vamos a descuidar a sus hijos, los vamos a cuidar, en cada escuela hemos pedido que esté un comité de salud al frente, que sea el que va a cuidar las medidas sanitarias, va a haber todas las condiciones para que esto funcione y funcione bien”, declaró.

“Ustedes ven cómo al beisbol sí van y cómo no van a ir a la escuela. Si van al beisbol y se cuidan, y no se contagian, pues también pueden ir a clases”.

Dijo que el regreso a clases presenciales no es una ocurrencia sino algo planeado, especialmente por el rezago educativo, uno de los problemas que también ha “pegado” en la educación básica.

Madueña Molina explicó que cuando tomó la Rectoría de la UAS, en junio de 2021, detectaron hasta un 20 por ciento en promedio de rezago escolar, en algunas escuelas se descubrió un porcentaje más alto.

“Cuando tomamos la decisión de regresar de manera presencial no es por ocurrencia, es porque cuando llegamos en junio a la Rectoría pedí que se hiciera una investigación del rezago escolar y es alarmante la situación que encontramos, esto lo tenemos que entender de esa manera, ya no podemos estar solamente con la educación virtual porque se están formando lagunas en los aprendizajes de los muchachos, que después no vamos a poder llenar”, apuntó.

Sin embargo, si un alumno se siente en riesgo o amenazado por un posible contagio de Covid, tampoco se le obligará a ir, resaltó.