“Solamente estamos aquí de manera pacífica mostrando nuestras lonas, no vamos a parar tráfico ni mucho menos”.

En entrevista en el lugar reiteró que en los volantes que se entregan se informa a la ciudadanía para que esté enterada de la situación que afronta la UAS.

“Somos una Universidad que no deja de trabajar, ahorita no se está de ninguna manera afectando las clases, si vemos aquí maestros es porque no tenemos en este momento hora clase y los alumnos están en sus aulas”, continuó Pantaleón Escobar.

Funcionarios y ex funcionarios de la UAS afrontan actualmente procesos como probables responsables de ejercicio indebido de la función pública, lo que consideran una agresión en contra de esa institución educativa y de su autonomía.

Mientras que el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, ha manifestado que lo que se investiga en la UAS es corrupción y lo que se busca es que haya transparencia.

Pantaleón Escobar expresó que este día solamente realizaron la manifestación por la mañana, como se hizo la semana pasada y todo depende de una agenda que les van marcando desde Culiacán y que se ve día tras día.

“Solamente para estar informando a la ciudadanía esta persecución política que tenemos, que se respete la autonomía universitaria y pues es una casa de estudios que le da mucho a Sinaloa, estamos hablando de muchísimos miles de estudiantes que tienen estos servicios de calidad además de educativo”, reiteró.