Con ‘El Químico’ nunca ha habido relación: Melesio Cuén

Héctor Melesio Cuén Ojeda afirmó que nunca ha habido, ni hay, una relación cercana con el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Cuestionado sobre el conflicto entre el Partido Sinaloense y el Presidente Municipal, el actual titular de la Secretaría de Salud manifestó que en su momento se apoyó a “El Químico” de manera política, pero que nunca fueron cercanos, y que ni hoy ni en campaña hubo una relación cercana entre ellos, sobre todo en lo privado.

-- ¿Cómo es la relación con ‘El Químico’?

“Con ‘El Químico’ no hay relación, generalmente nunca ha habido relación”.

-- En campaña parecía que sí había relación...

“Bueno, porque ustedes veían un acto público, pero nunca nos viste en lo privado”.

-- ¿Nunca tuvo una relación cercana con él?

“No, nunca, nunca tuve una relación cercana con él, al contrario, la relación que tuve con él fue cuando tuvo aquí el problema donde él cometió una indiscreción publicando una grabación con ustedes los medios, en donde posteriormente Mazatlán es siglado por el PAS”.

El ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa sostuvo que el partido que fundó, y del cual fue presidente hasta su designación como Secretario de Salud, nunca quiso ser dueño de Mazatlán, solo buscaban que se respetaran los acuerdos, y aunque éstos no se dieron, aseveró que no se arrepiente de haber apoyado a Benítez Torres.

“No se trata de que nosotros seamos dueños de Mazatlán ni mucho menos, como algunas veces se trata de manejar, se trata de que haciendo política legalmente hay coaliciones”.

-- ¿Se arrepiente de haberle dado el apoyo a ‘El Químico’?

“No, yo nunca me arrepiento de las acciones que yo hago, nunca me arrepiento de eso, la verdad es que lo único que deseo es que le vaya bien a Mazatlán, es lo único que deseo, por eso es que nosotros decidimos dar un paso atrás”.