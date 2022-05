Con los $1,500 millones a zonas marginadas, AMLO ya dio lo que le tenía que dar a Mazatlán, asegura el Alcalde

El Presidente de la República ya dio a Mazatlán lo que le debía dar, que fue el Programa de Mejoramiento Urbano, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres tras manifestar que en la gira de este sábado por el municipio no le hará ninguna solicitud a Andrés Manuel López Obrador.

“Lo voy a ver, porque estoy citado al puente El Quelite y en la Presa Picachos y ahí me va tocar saludarlo”, añadió Benítez Torres.

-- ¿Alguna gestión en particular para nuestro municipio?

“La verdad es que no, ya nos dio lo que nos debía de dar, que fue el PMU (Programa de Mejoramiento Urbano), porque él fue el que dio el visto bueno, fue el que dio en El Habal y no ocupamos más, Mazatlán no ocupa más, con lo que tenemos vamos muy bien y cada día mejor, yo estoy satisfecho con el presupuesto que tenemos”.

El Gobierno federal destinará del 2022 al 2024 mil 500 millones de pesos por dicho PMU para obras en las zonas más marginadas de este municipio, 500 millones de pesos por cada uno de estos tres años, pero hasta el momento no han llegado los recursos correspondientes al 2022.

“Es que es programado, el PMU la primera emisión que son 500 millones de pesos llega a finales de este año y así el siguiente a finales de año la segunda, pero las obras ya van a iniciar a construirse “, continuó Benítez Torres.

Agregó que en el caso del puente de El Quelite, que colapsó a finales de agosto tras el paso del Huracán Nora por la región, ya se licitó su reconstrucción y ante la presencia del Presidente de la República se van a dar los informes.

“Acuérdense que ya se licitó el puente de El Quelite, ahí van a dar los informes y va empezar la construcción de un puente, no como el que estaba, va a ser un puente alto y ya no va a haber riesgos que después de un ciclón se vuelva a caer”, reiteró el Alcalde.

En su gira de trabajo por Sinaloa que inició este viernes en Culiacán, además del Puente El Quelite y la Presa Picachos, incluye la Presa Santa María, en Rosario y los terrenos del Centro Integralmente Planeado de Playa Espíritu, en Teacapán, en Escuinapa.