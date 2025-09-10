$!Con más de mil 500 elementos se pone en marcha operativo de seguridad para las fiesta patrias en Mazatlán

“Los preparativos empiezan desde el día de hoy para que los compañeros y compañeras estén en los diferentes puntos donde van a desarrollarse los eventos, sin descuidar las colonias y toda la seguridad que se tiene que brindar a todos los ciudadanos, locales y turistas”, comentó.

Así lo informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien destacó que esta estrategia responde al plan de operaciones que se estará implementando a nivel nacional a cargo del Gobierno Federal.

Será este fin de semana cuando se ponga en marcha el programa de actividades deportivas, culturales y cívicas conmemorativas a la independencia de México, incluyendo eventos masivos para los cuales se requiere un despliegue coordinado de seguridad.

En la búsqueda por garantizar la seguridad de locales y turistas durante la celebración de las fiestas patrias, el gobierno de Mazatlán desplegará un operativo de seguridad y disuasión, que contará con la presencia de más de mil 500 elementos de los tres órdenes de gobierno del 12 al 16 de septiembre.

Entre los eventos que se tienen contemplados en la agenda de actividades para implementar este operativo de seguridad, se encuentra el partido de fútbol entre el Mazatlán FC y Pumas de la UNAM, que se celebrará en el estadio El Encanto el viernes 12 de septiembre, con una expectativa de hasta 10 mil asistentes.

Para el sábado 13 también se ha contemplado el concierto ‘Capibaras Tour, con la participación de José Ángel Ledesma ‘El Coyote’ y Chuy Lizárraga, en el Teodoro Mariscal, donde también se espera un número similar de espectadores.

El lunes 15 de septiembre se llevará a cabo la ceremonia del tradicional Grito de Independencia en la Plazuela República, así como la verbena popular y eventos culturales, se estima la presencia de entre 5 mil y 10 mil personas.

Finalmente, para el día 16 de septiembre, culminará la actividad patria con el desfile cívico militar, donde se contará con un total de 25 contingentes integrados por instituciones de los tres niveles de gobierno, así como civiles y educativas.

“Contaremos con más de mil 500 elementos resguardando la tranquilidad de todos estos eventos a lo largo de los 5 días. La estrategia de seguridad es muy importante para nosotros en el municipio, para la tranquilidad de nuestros locales y turistas”, agregó.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, expresó que la estrategia tiene contemplado realizar recorridos interinstitucionales, vigilancia coordinada y presencia de diversas corporaciones como Tránsito Municipal, Policía Preventiva, Guardia Nacional, Defensa, Marina y Protección Civil, los cuales estarán apoyados con un total de 122 vehículos.

Así mismo, en lo que respecta a los accesos y salidas para los eventos del día 15 de septiembre en la Plazuela República, Barrón Valdez detalló que se estarán estableciendo estos puntos para un mayor control del ingreso de las personas al lugar.

Palacios Domínguez expresó que la seguridad tanto de visitantes como de la población local es prioridad para el municipio, destacando que para estas fechas se tiene contemplada una ocupación hotelera del 80 por ciento, lo cual refleja la importancia de Mazatlán como destino turístico en estas fechas.

“Esperamos alrededor de una ocupación hotelera del 80 por ciento, como un reflejo de la importancia de Mazatlán estas fechas y los eventos que en ella se desarrollarán. La estrategia de seguridad es muy importante para nosotros aquí en el municipio para la tranquilidad de nuestros locales y nuestros turistas este fin de semana”, puntualizó.

De esta forma, con este operativo el gobierno de Mazatlán se prepara para resguardar a la ciudadanía en cinco días de celebraciones patrias con este operativo de seguridad, que le dará cobertura a los principales eventos masivos y un despliegue de personal y recursos que pretende garantizar la seguridad y el orden público.