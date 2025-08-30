$!Con oración y fe, familias recuerdan a sus seres queridos desaparecidos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Decenas de familiares de personas desaparecidas se reunieron este sábado en la Parroquia San Carlos Borromeo, donde se ofició una misa para mantener viva la memoria de sus seres queridos y fortalecer la esperanza de su regreso, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La ceremonia, organizada por el colectivo “Por las Voces Sin Justicia”, fue oficiada por el Padre Roberto del Villar, quien compartió un mensaje de aliento y solidaridad con los familiares presentes. Durante la santa eucaristía, el sacerdote destacó la importancia de la fe y la oración como herramientas para sobrellevar la incertidumbre que implica la desaparición de un ser querido.









La representante del colectivo, Alejandra Martínez Carrizales, expresó que estas misas forman parte de una tradición que busca mantener viva la esperanza entre los que no han dejado de buscar a sus familiares y fortalecer el espíritu para seguirlos buscando. “Nosotros no perdemos la esperanza y siempre hemos estado rezando por nuestros desaparecidos, con la fe de que van a regresar, como Dios nos los quiera entregar”, comentó. “Por eso no dejamos de realizar estas misas, con la esperanza de que regresen cada uno de ellos”. La misa reunió a un gran número de personas que compartieron un momento de recogimiento y solidaridad en este espacio de oración y de encuentro, donde las familias sintieron un respaldo emocional y espiritual, para recordarles que no están solas en su lucha.







