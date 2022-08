Concanaco llama a ‘meter en cintura’ las rentas vacacionales por aplicación; en Mazatlán hay 6 mil negocios

Las reservaciones que se realizan por aplicaciones son ilegales, dado que no pagan ningún tipo de impuestos, hay más de 6 mil en Mazatlán, acusó Guillermo Romero Rodríguez, secretario general de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.

El empresario detalló que hay 13 mil hoteleros que están en la formalidad y pagan sus debidos impuestos, pero hay 6 mil particulares que no.

“Ahorita al día tenemos 13 mil unidades habitacionales para efectos de hospedaje en Mazatlán, por darles un ejemplo, de los cuales están en la formalidad, pagan impuestos, pagan los tres niveles de gobierno, pagas impuestos en tarifas comerciales, de agua, luz, predial, impuesto municipal, un impuesto del 3 por ciento que es el impuesto de promoción de hospedaje, en donde se están generando alrededor de 125 millones de pesos para promoción”, explicó.

“Pero nos encontramos también que tenemos un problema en negocios que están en la informalidad, en la ilegalidad, estamos casi llegando ya a las 6 mil unidades de renta vacacionales nada más en Mazatlán y les llamo ya ilegales, que están en la informalidad porque no generan, no pagan impuestos, no contribuyen, no están en un piso parejo como los formales, no pagan el impuesto de promoción, no están pagando las tarifas de agua y CFE de una manera competitiva”, agregó.

Cuestionado sobre si se refería al turismo por aplicación, el secretario de la Concanaco dijo que sí, y llamó a las autoridades a poner orden al respecto.

– ¿Ahí está el tema de las aplicaciones?

“Por supuesto, sí, la mayor parte directamente son las aplicaciones, las plataformas digitales, que son las que promueven ese tipo de actividades, pero son ilegales porque no están pagando impuestos, algo que no paga impuestos está en la ilegalidad porque lo estás comercializando, pero no estás pagando, imagínense 6 mil unidades ahorita en Mazatlán, te pongo un ejemplo, Acapulco ya llegó a los 20 mil... hay muchas lagunas que no están pagando impuestos, como son las rentas vacacionales, que al parecer las autoridades no le entran”.

– ¿Cuál es la excusa que les dan, por qué no le entran?

“Lo que pasa es que no hay una excusa, lo más fácil es los mismos de siempre, si el 55 por ciento no paga impuestos, está en la informalidad, y el 45 ya lo tienes detectado, ya lo tienes en una lista, en una base, pues es más fácil a esos mismos estarles cobrando”.