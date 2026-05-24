Concluye semana con un feminicidio y un homicidio en Mazatlán

Un feminicidio y un homicidio se registraron durante la semana que acaba de concluir en el municipio de Mazatlán, donde también resultaron heridas por impactos de proyectiles de arma de fuego otras dos personas.
De acuerdo con lo que informaron las autoridades en su momento, cerca de las 7:30 horas del pasado martes, una mujer fue privada de la vida con disparos de arma de fuego y quedó en el asiento de su auto cuando rentaba ingresar al coto 14 del Fraccionamiento Real del Valle.
La víctima de este feminicidio fue identificada como Perla “N”, de 35 años de edad, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.
Mientras que cerca de las 22:00 horas del sábado 23 del presente mes se reportó un ataque a balazos en la Avenida Manuel J. Clouthier, en la Colonia Viva Progreso, que dejó un hombre muerto y un herido que ingresó minutos después por sus propios medios a una clínica particular.
En ambos casos se desconoce el móvil de los hechos y la identidad de los responsables.
En tanto que cerca de las 12:00 horas del mismo martes 19 del presente mes se reportó una detonación de arma de fuego que generó alarma entre locatarios y clientes del Mercado “Miguel Hidalgo”, en la Colonia Benito Juárez, durante un altercado entre dos automovilistas.
Cerca de las 11:00 horas del domingo 24 de mayo se registró el caso de un hombre herido de bala afuera de un expendio de venta de cerveza ubicado en la Colonia Libertad de Expresión.