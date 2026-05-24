Concluye semana con un feminicidio y un homicidio en Mazatlán

Un feminicidio y un homicidio se registraron durante la semana que acaba de concluir en el municipio de Mazatlán, donde también resultaron heridas por impactos de proyectiles de arma de fuego otras dos personas.

De acuerdo con lo que informaron las autoridades en su momento, cerca de las 7:30 horas del pasado martes, una mujer fue privada de la vida con disparos de arma de fuego y quedó en el asiento de su auto cuando rentaba ingresar al coto 14 del Fraccionamiento Real del Valle.

La víctima de este feminicidio fue identificada como Perla “N”, de 35 años de edad, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.