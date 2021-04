El candidato a la Gubernatura de la Alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, dijo sí a los socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Sinaloa Sur cuando solicitaron que la obra directa que se haga en el sur se entregue a constructores del sur... siempre y cuando éstas se hagan con calidad.

“Que la asignación directa sea directa a los constructores del sur, adelante, perfecto, siempre y cuando los constructores se responsabilicen de hacer obras baratas, de calidad y en beneficio de los sinaloenses”, manifestó en reunión con constructores.

Guillermo Trewartha, presidente de la CMIC Delegación Sinaloa Sur encabezó la reunión, en la que estuvieron presentes, además de Zamora Gastélum, Diana Rice Rodríguez, Roberto González, Elsi López Montoya y Maribel Chollet Morán, candidatas y candidato a diputados locales por los distritos 20, 21, 22 y 23; y Paloma Menesses, candidata a Diputada Federal por el Distrito 1. Estuvo ausente Fernando Pucheta Sánchez, candidato a la Alcaldía de Mazatlán, que también estaba invitado.

Zamora Gastélum y los candidatos respondieron a los planteamientos de los constructores, que además de solicitar que la obra directa que realice el gobierno estatal en la zona sur se les entregue a ellos, enlistaron un paquete de 34 obras que consideran prioritarias para que haya mejor seguridad, educación, salud, vivienda y medio ambiente.

Específicamente a los candidatos a legisladores les propusieron modificación a la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa y la actualización del reglamento de la Ley de Obra Pública; en el ámbito federal, impulsar los 34 proyectos, sobre todo los que requieren recursos federales.

El candidato a la Gubernatura señaló que las dos obras de infraestructura de mayor calado que requiere Mazatlán ya se hicieron: la Carretera Mazatlán Durango y la primera parte de la recuperación del Centro Histórico y el Malecón.

“¿Qué hay que hacer? Seguirle, aprovechar la viada para que a Mazatlán le vaya cada vez mejor, ¿cómo le vamos a hacer? Buscando recursos del Gobierno Federal, pero también fuera”, dijo.

En el sur-sur, dijo, se requiere solucionar el problema del agua, pero que no tenga que ver con la Presa Santa María que requiere de muchos recursos, y si se revisan las cuentas, las matemáticas no mienten y se terminaría ni en 30 años.

“Me platicaba Manuel Clouthier de Earth Water, una empresa texana que eran perforadores de petróleo y dicen tener un estudio, no lo he visto solo he estado en contacto con ellos, donde demuestran que hay grandes cantidades de agua con perforaciones de agua no a 20, no a 30, no a 50 metros, sino incluso hasta a 2 kilómetros de profundidad, agua que va directamente el mar, que no afecta a los mantos freáticos y da la posibilidad, dicen ellos, de tener la certeza de agua más que si tuviéramos dos presas Santa María”, manifestó.

Se está explorando, también, el crecimiento turístico, y la Isla de la Piedra puede ser el siguiente gran desarrollo, pensando en Fonatur e incluso en crear en el Gobierno del Estado una especie de institución tipo Fonatur para poder echar a andar ese proyecto.

Lo interesante, dijo, es que solo haciendo solo la infraestructura pública, el desarrollo natural, con inversión privada, llegaría sola y se crearía una gran oportunidad.

Invitó a los constructores a sugerir nombres de posibles secretarios, de Obras Públicas y otros, y que los interesados se vayan a hacer campaña con él.

Aunque, en entrevista posterior, aclaró que no necesariamente todos los funcionarios de su gabinete saldrán de entre quienes hacen campaña junto a él.

En cuanto a las respuestas de los candidatos a diputados, coincidieron en que la construcción es un sector prioritario para el desarrollo económico, por lo que hay que impulsarlo y apoyarlo.

“Como Diputada en la 62 legislatura impulsé un gran movimiento en todos los municipios que tiene que ver con el Instituto Municipal de Planeación, con el actual modelo de Implan de ley, asumo la responsabilidad con los 34 proyectos que nos entregaron, hay un particular interés de que a Sinaloa le vaya muy bien”, expresó Maribel Chollet Morán, candidata a Diputada local por el Distrito 23.

José Roberto González, candidato a Diputado local por el Distrito 21, consideró que la CMIC es parte importante y preponderante para crear un plan para evitar inundaciones.

“Yo me voy también, en el tema de medio ambiente, con un relleno sanitario, pero más que eso, con una planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos, que sea sostenible en materia de basura, que sea un ejemplo en materia financiera, hay opciones para hacer de la basura una potencia económica”, manifestó.

Paloma Menesses se comprometió a hacer una empleada para todos los constructores y legislar para aterrizar recursos para el estado de Sinaloa.