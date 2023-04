Aunque cerca de las 13:00 horas, López Hernández dijo en entrevista ante personal de medios de comunicación en este puerto que no es momento para hablar de aspiraciones personales, momentos después cerca de 5 mil personas acudieron al Centro de Convenciones de Mazatlán para mostrarle su apoyo en sus aspiraciones por el Movimiento de Regeneración Nacional para sustituir al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Ya ahí ante las personas que abarrotaron el salón del evento y que llegaron en autobuses de pasajeros, unidades del transporte público y particular Rocha Moya lo presentó no solamente como el actual Secretario de Gobernación y ex Gobernador de Tabasco, sino como una de las “corcholatas” de Morena en busca de la candidatura presidencial.

Ya en su mensaje en el Centro de Convenciones, al que también asistieron el Alcalde de Culiacán, diputados federales y locales, entre otros, el titular de la Segob dijo que es un honor estar en este hermoso estado ejemplo de productividad, de entrega, dinamismo, crecimiento y compromiso de la gente.

“Son ustedes mexicanos de excepción y por eso nos duele siempre que hayan estigmatizado a Sinaloa como lo que no es, Sinaloa es el primer estado productos de maíz del país, el segundo estado productor de trigo, el primer estado productor de tomate, camarón y tantos productos agrícolas que salen de aquí para darnos de comer a todos y eso es lo que tenemos que reconocerle a Sinaloa”, enfatizó.

“Es un emporio agrícola, es el estado que nos da de comer a todos los mexicanos y por eso yo aprovecho aquí para repetir el mensaje del Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, nunca le vamos a fallar a Sinaloa, Rubén Rocha y el pueblo de Sinaloa saben que cuentan con el Presidente de la República y con el Gobierno federal siempre al lado de Sinaloa, por eso aquí son ya una realidad los programas sociales”.