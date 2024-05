MAZATLÁN._ Ante el riesgo de que el titular del Poder Ejecutivo, intervenga para favorecer las candidaturas de su partido, en la próxima Jornada Electoral, que se llevará a cabo el domingo 2 de junio, los candidatos a Diputados Federales de los Distritos 01 y 06, Juan Alfonso Mejía López y Germán Escobar, declararon que tienen confianza en sus Representantes de Casilla para vigilar el proceso y que la participación ciudadana los lleve a la victoria.

“Eso (la elección de Estado) es una amenaza permanente, por eso nosotros tenemos confianza en nuestros representantes, de que van a estar pendientes de que no pase eso”, dijo el candidato a Diputado Federal por el Distrito 06, ante el cuestionamiento de si tenían confianza en que el gobierno no ‘metiera las manos’ en el proceso electoral.

“En el 2018 los que le apuestan a la marca sacaron 30 millones de votos; en 2021 sacaron 21 millones, nosotros sacamos 18.9 millones; ya de entonces a la fecha hay más inconformidad, la gente quiere el cambio, la gente ya está enojada con Morena, Morena les ha fallado”, señaló Escobar Manjarrez.

“El 2024 no es 2021, no nos hagamos bolas, 2021 quedó atrás, está es una elección sobre el futuro, el pasado ya pasó y hoy plena confianza en lo que está sucediendo en el operativo, porque el operativo que está en marcha y no lo van a poder parar es que la gente va a salir a votar”, agregó Mejía López.

Los candidatos precisaron que su confianza se debe a que cuentan con el apoyo del movimiento ‘Marea Rosa’, y aunado a eso la inconformidad de la gente; asegurando que aunque el partido de Morena tenga la mayoría de los gobernadores, no tienen el favor de la gente.