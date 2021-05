Confirma Salud dos casos de variante de la India del Covid-19 en tripulantes de barco de carga en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos de los tripulantes del barco petrolero M/T Sti Garner que arribó el 2 de mayo a Mazatlán salieron positivos a la cepa de la India, que es más contagiosa y agresiva, confirmó el director de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud en Sinaloa, Cristian Aldo Muñoz.

Recordó que al principio este caso fue un tanto difícil y complejo, afortunadamente el Estado estaba listo para poder contrarrestar alguna oleada de Covid.

“Afortunadamente, Sanidad Internacional realizó una labor admirable al dejar al buque fuera del puerto para que se pudieran atender y se hizo un cerco sanitario. Se fueron bajando los pacientes y se realizaron los estudios correspondientes, la primera semana, como lo informé, no teníamos un reporte de que fuera esa variante, únicamente casos positivos (de Covid)”, dijo el doctor Muñoz.

“Utilizamos el call center para realizar las cadenas de contagio en todos los tripulantes cuando ellos bajaron, el contacto que tuvieron con el de la ambulancia, con el del hospital, con el doctor que los atendió, se mantienen ahorita prácticamente en observación, asintomáticos, no nos ha salido otro positivo, ya los que están en hospital están estables, estamos en prealta de dos pacientes y por ahí hasta los 21 días se le va realizar otra prueba a los que salieron positivos a la variante (de la India), que son dos personas”.

El director de Prevención y Promoción de la Salud en la entidad dijo que al principio, de los 23 tripulantes de la embarcación que procedía de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fueron siete los que resultaron positivos al Covid-19, luego se agregaron otros tres, pero afortunadamente están atendidos y están saliendo adelante.

El periodo de incubación del Covid son de 7 a 14 días y una vez que salen positivos se deben esperar 14 días, pero para seguridad de ese tipo de casos otros 7 días que suman los 21 días que tienen que estar en cuarentena.

“En este caso, afortunadamente el trabajo se hizo coordinado, a tiempo, creo que el Covid nos enseñó a cómo cuidarnos, a cómo trabajarlo, de manera personal, desde que recibí la instrucción en marzo de entrarle al call center, tenemos la experiencia para poder afrontar esta situación, que en otros países desafortunadamente no se ha podido controlar, en el caso de la India”.

Y expresó que en Mazatlán se tuvieron las herramientas, el apoyo del Municipio, de la Capitanía Regional de Puerto y Sanidad Internacional, por lo que se aprendió la lección de cómo trabajar coordinados y por el bien de la sociedad.

Informó que los tripulantes que aún están en el hospital se encuentran estables, están en un periodo de salida, prácticamente en una etapa asintomático, pequeños síntomas, pero se tienen que esperar los días de seguridad para cualquier situación que pueda complicar el tema.

-¿Estos dos casos sí fueron de la variante de la India?, se le preguntó al doctor Cristian Aldo Muñoz.

“Dos casos fueron notificados por el Indre (Instituto de Diagnóstico de Referencia de Enfermedades Epidemiológicas de la Ciudad de México), el doctor Efrén Encinas lo notificó, pero estamos saliendo poco a poco de ellos y esperemos pronto salir ya definitivamente”, reiteró.

“La variante (de la India) es un poco más contagiosa, más agresiva; ahorita estamos en verde (Sinaloa en el semáforo del Covid), no ha sido un trabajo fácil, ha sido un trabajo de un año pasaditos, de atender más de 150 mil gentes a través de call center, tener los hospitales siempre reconvertidos a Covid y, sobre todo, la responsabilidad que el doctor Efrén nos recomendó desde el mes de noviembre y le entramos con todo para que Sinaloa llegara a verde”, recalcó.

Los demás pacientes de la tripulación del barco de transporte de combustibles son de la variante inglesa y los dos de la variante de la India ya está en una etapa de salida, nada más se debe confirmar que ya está negativa.

“(Esta variante) nos ha demostrado que tiene más alta peligrosidad de contagio y de ser más agresiva, pero al no presentar síntomas tal vez pronto salgan y estemos más tranquilos, ...(a ellos) se les dio el mismo tratamiento, no hay un tratamiento específico para Covid, los protocolos se iniciaron desde abril del 2020 con los medicamentos que ustedes ya conocen, que prácticamente nos han ayudado a controlar esta pandemia y personalmente he atendido a más de 3 mil personas en lo que va de la pandemia y la experiencia que nos ha dejado ha sido fuerte, en ocasiones triste para algunos compañeros de Salud, pero creemos que esto poco a poco lo vamos a ir superando ya”.

Reiteró el llamado a la población a que siga utilizando el cubrebocas, y las medidas necesarias.

El resto de los tripulantes que no dieron positivo al Covid se mantienen estables.

Hasta la tarde del lunes 17 de mayo se dio a conocer que el buque petrolero se mantenía en cuarentena, fondeado a unas 3 millas del puerto, en el antepuerto, junto con los tripulantes que no resultaron positivos al Covid.