Confirma SSPM un muerto y un herido por esquirla tras los hechos violentos del jueves

MAZATLÁN._ Luego de los incidentes de violencia que se reportaron la noche de este jueves en Mazatlán, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón, confirmó que los recuentos dejaron una persona fallecida y otra herida por las esquirla de bala, así como algunos vehículos dañados.

Barrón comentó que a pesar de toda la sicosis generada en redes sociales sobre distintos hechos y personas privadas de la libertad, solo hubo una personas asesinada por impacto de arma de fuego en la avenida Munich y La Campiña. Igualmente, en dijo lugar resultó herida la otra persona.

“Nosotros tenemos solamente dos reportes, el reporte de la 20, donde resultaron algunos vehículos dañados con impacto de arma, no se localizaron personas, no se localizaron algún otro indicio ni testigos de que haya manifestado alguna persona privada de la libertad ni más allá. Y el otro que está por la Munich, La Campiña, donde se encuentra una persona sin vida por disparo a arma de fuego”, comentó Barrón Valdez.

“Ya se encuentran los de la Fiscalía realizando la investigación para determinar cuál fue la situación real del estos eventos. Además, ahí mismo, por lo que mencionan los testigos, hay otro vehículo de color blanco con dos personas, una lesionada por una esquirla solamente, no pone en riesgo su vida, así como un masculino que también resultó ileso”.

Señaló que la persona que resultó herida se trasladó por su propio medio a la oficinas de seguridad y fueron atendidos por personal paramédico de Protección Civil, mientras que los elementos de Seguridad Pública que le brindaron la atención de inmediato.

El Secretario indicó que se atendieron cada uno de los reportes de carros abandonados que aparecían en redes sociales, sin embargo, la mayoría resultó ser falso, ya que solamente se tuvo la certeza de tres vehículos que recibieron daños de bala en la Colonia 20 de Noviembre.

“Había reportes de otros vehículos abandonados, pero no localizamos nada. Nosotros nos abocamos a la búsqueda de cada uno de esos reportes informales, porque no se hicieron por medio del 911. Los que atendimos 911 son los que les estoy comentando. Los demás no se generó ningún folio, sin embargo, los atendimos por la situación y por la misma crisis que se vivía por medio de redes”.

“Son aproximadamente unos tres vehículos los que resultaron con daño (en la colonia 20 de Noviembre), y debían estar estacionados. No hay indicios de que, presumiblemente, fuera en directo contra su vehículo”.

LAS ATENCIONES SIEMPRE SON INMEDIATAS

Barrón Valdez insistió que las atenciones de los elementos de la Policía Municipal a la hechos de inseguridad, se están dando de forma inmediata, incluso a los eventos falsos que se generan por el pánico de la población.

“Fue inmediato (el tiempo de reacción), de inmediato lo atendimos, en menos de cinco minutos había una unidad en el lugar, el personal de Marina también ya se encontraba de inmediato en el lugar; toda vez que los patrullajes se están realizando en toda la ciudad, no se detienen 24 horas los patrullajes, entonces la reacción es muy rápida”.

“Sí es muy rápido la reacción, los mismos testigos lo podrán constatar que la reacción fue de inmediato, lo que genera también más pánico es la cuestión de redes que se difunde información falsa de manera preliminar y es lo que genera esa incertidumbre, pero las atenciones fueron de inmediato”.