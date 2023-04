En el parte policiaco, al que Noroeste tuvo acceso de manera extraoficial, y en las redes sociales circulan datos contradictorios, pues mientras el reporte del hallazgo del automóvil en un barranco, cerca del poblado de Malpica, Concordia, dice que este estaba a nombre de la joven, según comentarios de conocidos de la joven en redes sociales, aseguran que ella no tenía carro y ni siquiera sabía manejar.

La familia dice que no creen en la versión de que fue un accidente.

Sin embargo, del acuerdo al Repuve, apenas el pasado 31 de marzo de 2023 fue emplacado en Sinaloa, pero no aparece a nombre de quién.

De acuerdo con el Registro Público Vehicular, el automóvil Nissan, Sentra, con placas VJW 873 C, cuatro puertas, fue ensamblado en la planta del estado de Aguascalientes, y la institución que lo inscribió fue la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco.

De acuerdo a este parte policiaco, el vehículo Nissan, Sentra, Modelo 2004, color blanco con placas VJW 873 C, de Sinaloa, está a nombre de Aimé Joanna Millán Estrada, con registro de domicilio en el Fraccionamiento Lomas de San Jorge.

En Gobierno de Sinaloa el automóvil no tiene adeudos.

Aún se esperan los resultados: Fiscalía

Personal de la Fiscalía General del Estado confirmaron a Noroeste a las 11:50 horas de este martes que aún no hay una versión oficial de estos hechos y que siguen en las indagatorias para luego dar un comunicado.

Pero que hasta terminar con la investigación podrían dar un comunicado oficial.



Cuestionan en redes la veracidad del caso

Usuarios de las redes sociales siguen incrédulos en este caso. Cuestionan el por qué la Fiscalía no ha dado una versión oficial y señalan que se debe esclarecer el caso.

“Aime no tenía carro y NO SABÍA MANEJAR. Exigimos a las autoridades esclarecer su caso”, dijo Adriana González.

“Y que dijo la muchacha ya me voy aviento mi celular a un baldío me pongo a pistear que no mame el gobierno con sus historietas de Mier...”, señaló Alex Rivera.

“Que coraje e indignación”, escribió Elia Sánchez.

“Muy sospechoso todo, se tiene que investigar a fondo”, dijo Silvano Lizárraga.

“La justicia no sirve para nada ok .”, afirmó Arturo Valdés.