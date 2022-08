Congreso de Sinaloa no será ‘tapadera’ de nadie ni de nada: Diputado Feliciano Castro

MAZATLÁN._ El Congreso del Estado no será tapadera de nadie y de nada, como ya lo ha demostrado, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, ante cuestionamientos sobre el caso de Mazatlán, del que asegura que no ha habido ninguna solicitud de juicio político al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

”En el Congreso no vamos a ser tapaderas de nadie y de nada y ya lo hemos demostrado, ahí están los hechos que son la única fuente objetiva para emitir un juicio debidamente soportado, en esa línea lo que está en curso es la Auditoría Superior (del Estado) y desde el punto de vista legal el procedimiento es correcto, en el Congreso no ha habido ninguna solicitud de juicio, es un asunto de los mazatlecos”, añadió.

”Si este grupo de regidores y ciudadanos solicitaron a la Auditoría Superior, pues ellos están en lo correcto y es cuestión de revisar lo que dicen las leyes”.

En conferencia de prensa este sábado en Mazatlán, en la que se le cuestionó sobre la investigación que realiza la ASE al Ayuntamiento de Mazatlán por la adquisición directa de luminarias a Azteca Lighting por más de 500 millones de pesos en cinco contratos, uno de ellos de 2 mil 139 luminarias por 400.8 millones de pesos, el legislador por Morena agregó que todo ente público que maneje y ejerza recursos públicos está obligado a hacerlo de manera honesta, rendir cuentas y ejercerlos con transparencia para cumplirle al pueblo.

Los recursos públicos son sagrados y por supuesto que no es aceptable y no es admisible desvío de recursos, esa es la concepción y se atienen a los hechos, continuó.

”En el Congreso, gracias a la voluntad política de todas las fuerzas que lo conformamos al ir a revisar las cuentas públicas, ahí está una ocasión en la que nosotros debemos de responder y cumplir y en este caso concreto al pueblo de Mazatlán si ve que están vulnerados el ejercicio de los recursos públicos le asiste el derecho a interponer los recursos legales que la Constitución establece, pues está en manos de la gente de Mazatlán que proceda”, continuó el presidente de la Jucopo.

“Cuando nos llegue a la cancha nuestra ahí vamos a revisar y le digo a la gente de Mazatlán, nosotros vamos a cumplir con la Constitución, no vamos en una lógica persecutoria, pero tampoco vanos a una lógica de simulación y de ser tapaderas, vamos con la Constitución en la mano a cumplirle a Sinaloa y por supuesto a Mazatlán, pero el Congreso no puede proceder de manera oficiosa y decir este es un juicio, lo agarramos y lo votamos, no, hay un procedimiento”.

Castro Meléndrez recalcó que los gobiernos deben de ser austeros y es inaceptable cualquier acto de excesos, y como diputados tienen una función y la van a cumplir.

Recordó que cuando se dio el juicio contra el ahora ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, les decían a los legisladores que estaban haciendo las cosas en lo oscurito y les pedían hacerlo públicamente y de haberlo hecho así el ex Presidente Municipal hubiera ganado el juicio y ahorita lo que ha hecho el Poder Judicial ante los recursos legales que este ha interpuesto ha confirmado que el Congreso procedió de manera correcta.

“Es cuestión de agarrar la Constitución y la ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y vamos a entrar que en término de procedimiento lo que hicieron los regidores y lo que hizo este grupo de ciudadanos (en el caso de las luminarias por adjudicación directa) es el procedimiento correcto, es decir, puede haber muchas denuncias, generalmente la voz del pueblo es una voz a la que le asiste la razón, a partir de ese hecho encausemos legalmente el procedimiento”, recalcó.

”Entonces lo hicieron correctamente, es más, en sentido estricto jurídicamente hablando que resulte de esa investigación puede ser soporte para darle fuerza a otro tipo de procedimientos, como cuáles, pues el juicio político”.



No hay acuerdo en el Congreso para hacer auditoría a la UAS, dice

En el Congreso del Estado no hay acuerdo para hacerle una posible auditoría a la Universidad Autónoma de Sinaloa, manifestó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, Feliciano Castro Meléndrez.

“No hay acuerdo de una posible auditoría a la Universidad, no hay tal, no hay acuerdo, no hay una disposición que obligue a ello, lo que todo este público que ejerce recursos públicos está obligado por mandato de la Constitución a rendir cuentas y a ejercerlo de manera transparente”, añadió.

“Y el instrumento que en estado mexicano tiene para esto es la realización de auditorías a través de la Auditoría Superior de la Federación cuando de recursos federales se trate y la Auditoría Superior del Estado que bien puede auditar recursos estatales o en convenio con la Federación proceder con algunas auditorías, pero esto es parte de la definición del marco jurídico, en esa línea les reitero no hay ningún acuerdo, ninguna instrucción”.

La semana pasada se desató una polémica en la entidad tras señalamientos del Gobierno de la entidad de que presuntamente desde la UAS se destinan recursos para financiar a un partido político en alusión al Partido Sinaloense.

Ante dichos señalamientos, el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, rechazó que esa institución utilice recursos para financiar a algún partido político y dijo que esa institución es auditada sobre el destino de todos los recursos que le llegan.