Congreso no tiene trámite de juicio político contra el Alcalde de Mazatlán: Secretario del Ayuntamiento

MAZATLÁN._ Será la Fiscalía General del Estado quien determinará lo correspondiente por la denuncia que presentará la Auditoría Superior del Estado ante esa instancia en contra del Alcalde de Mazatlán por la adquisición de luminarias de manera directa a Azteca Lighting, manifestó el Secretario del Ayuntamiento mazatleco, Édgar González Zataráin.

”Es una opinión que como muchas se han venido manejando en este tema y que yo en lo particular, incluso con esta declaración que voy a hacer quisiera que dejáramos ya el tema en manos de las instituciones porque soy respetuoso del Congreso, soy respetuoso de la Fiscalía, de la Auditoría Superior del Estado, respetar esa serie de opiniones”, continuó González Zataráin en entrevista este miércoles al medio día con personal de medios de comunicación.

”Lo dijo muy claro Feliciano (Castro Meléndrez), es un tema de presunción y que habrá que determinar la Fiscalía y que incluso el propio Congreso no tiene trámite de juicio político debido a que no le ha llegado lo que yo venía comentando ya en el pasado, que tiene que ser un proceso, un procedimiento, entonces hay que esperar el resultado, ver el tema de la presunción ya exponiendo hoy en día, quiero insistir, no es algo nuevo, eso es algo que tiene que caminar, transitar forzosamente, si hay denuncias hay investigación, si hay investigación hay resultados, si hay resultados caen en donde tengan que caer”.

El martes de la presente semana el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Diputado Feliciano Castro Meléndrez, manifestó públicamente que la ASE presentará una denuncia contra el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, por presunto daño patrimonial de 60 millones de pesos por la adquisición de luminarias por parte de la Comuna mazatleca a la empresa Azteca Lighting.

El Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán reiteró que la denuncia a la que hace referencias el legislador Castro Meléndrez tiene que caer en donde corresponda, ese es el camino.

”Ese es el camino que hemos estado recorriendo juntos, juntos en este tema, incluso con los medios porque lo hemos estado viendo paso a paso, es un paso más dentro de todo este proceso y yo de ahí para adelante, como ya son instituciones en donde la información solamente ellos sabrán qué es lo que contiene yo ya no quisiera opinar de este tema hasta que no haya resultados porque ya está en la cancha ahora sí de estas instituciones, del término de la investigación”, continuó González Zatarían.

”Una vez terminada la investigación de la Auditoría de los resultados que informará a la Fiscalía, y bueno, la propia Fiscalía con su averiguación tendrá los resultados posteriormente, pero eso ya será cuestión de las dependencias, por esa razón insisto, este tema lo dejaría hasta aquí, ya no opinaría más sobre él porque ya sería meterme más a asuntos que no me competen”.

Dijo que actualmente el Ayuntamiento de Mazatlán está trabajando de manera cotidiana, aunque sí hay temas que se tiene que atender como es el fortalecer el área de servicios públicos tanto de recolección de basura, lo que es parques y jardines y alumbrado público.