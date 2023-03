La naturaleza de la Ley General de Educación Superior nunca será poner en riesgo la autonomía universitaria, pero lo que sí se está viendo es la necesidad de la fiscalización de los recursos públicos, enfatizó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Ricardo Madrid Pérez.

“Queremos dejar constancia de que la naturaleza de esta ley nunca será poner en riesgo la autonomía universitaria, al contrario, es una Ley que se está trabajando y se trabaja con la esencia de fortalecer a las universidades”, añadió.

“También es muy importante decir que no es un traje a la medida para una universidad en específico, esta es una Ley que tiene ámbito para impactar a la Universidad Autónoma de Occidente, a la Universidad Autónoma Indígena, a las politécnicas, a las normales, a las tecnológicas y que su naturaleza, y lo decimos con toda claridad y con toda contundencia, nunca será poner en riesgo la autonomía”, añadió.

Recordó que el pasado 15 de febrero la 64 legislatura del Congreso del Estado aprobó la reforma de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, la cual se trabajó con el proceso legislativo correspondiente, se generaron foros, parlamentos abiertos, entre otros.

Al interior del Congreso hubo debates que duraron meses de trabajo intenso de la Comisión de Educación, de los diferentes grupos parlamentarios donde fueron viendo la armonización a la que se tenía que llegar y el 15 de febrero de hizo realidad, continuó, entre otros puntos, pero la ley no pone en riesgo la autonomía universitaria.

“Qué es lo que sí estamos viendo, la necesidad de la fiscalización de los recursos públicos, buscar rescatar lo que la comunidad universitaria nos está diciendo, quieren tomar sus decisiones los universitarios de sus universidades, no nosotros, los universitarios quienes tomar sus decisiones, qué están viendo, cómo está la universidad, qué procesos vienen y cómo pueden ser tomados en cuenta”, reiteró el Diputado local por el Partido Revolucionario Institucional.

“Yo creo que esa es la verdadera naturaleza y lo decimos con todo respeto, no es un traje a la medida para nadie, es una ley que tuvo su momento, donde las mismas universidades participaron en los foros y se escucharon los diferentes puntos de vista, hubo más de 670 propuestas que fueron analizadas, se llegó a un proceso de dictaminación que fue presentado en el pleno y ahí también corrió un proceso legislativo, el que corresponde conforme a la Ley Orgánica y fue votado por mayoría”.

También recalcó que con los elementos que se tienen al día de hoy, con los que han sido notificados al Congreso del Estado la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa está en vigor y está surtiendo los efectos correspondientes del 15 de febrero.

“Sí efectivamente recibimos la notificación hace algunos días de una suspensión provisional de una consejera universitaria, no de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de una consejera universitaria que enumera algunos artículos y a su consideración y a su percibir van más allá de sus derechos”, informó Madrid Pérez.

“Decirles con toda claridad que el Poder Legislativo es un ente soberano que respetará siempre la legalidad, que acataremos cualquier determinación siempre en el estado de Derecho, siempre en el debate respetuoso, siempre en el diálogo de altura no en la descalificación, yo creo que los sinaloenses y las comunidades universitarias se lastiman cuando vamos a la descalificación, cuando vamos al conflicto que no lleva al sentir de la comunidad universitaria y de los sinaloenses”.

Por ello reiteró que esos son los elementos que tiene la 64 Legislatura del Congreso del Estado en este momento, y dicha suspensión provisional tendrá que correr su tratamiento jurídico correspondiente.

También manifestó que hasta el jueves había cuatro iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa que han solicitado y llevado diversas personas, dos a la Universidad Autónoma de Occidente, una a la Universidad Autónoma Indígena, lo que hace ver que los universitarios se están expresando y quieren ser parte del proceso.

“Son iniciativas que tendrán que recorrer los procesos legislativos correspondientes, nada a la carrera, nada con prisas, nada por encima de lo que el proceso nos marca, tendrá que venir la primera lectura en su momento cuando también las determinaciones legales lo permitan, tendrá que venir la segunda (lectura) y tendrá que venir como lo dice la ley una consulta que por supuesto tendrá que formar parte del proceso legislativo”, reiteró el legislador.

“Entonces no hay un traje a la medida (de la UAS), no hay una urgencia por sacar una reforma, haremos todo como corresponde en apego a la normatividad y al estado de Derecho, pero hay que decir las cosas con los elementos, con la realidad, con los papelitos en la mano como luego decimos, y con mucho respeto, aquí no se le falta el respeto a nadie, el Rector tiene todo nuestro respeto y reconocimiento, pero no nada más el Rector, sobre todo la comunidad universitaria, nosotros estamos trabajando de lado de la comunidad universitaria”.

El Diputado local también dijo que la rendición de cuentas también debe ser plena y está en el ejercicio de los recursos públicos.

“En la naturaleza del recurso será la naturaleza de la instancia fiscalizadora, así de sencillo, que los alumnos y los maestros puedan tomar sus decisiones y tengan su representación igualitaria, que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos y puedan representar en igualdad de condiciones ante los órganos internos, claro que sí, esa es la naturaleza y la naturaleza es para la Universidad Autónoma de Occidente, de Sinaloa, Indígena y para todas las universidades que este marco normativo tiene alcance.

Las legisladoras y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado precisaron que la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa está vigente y la suspensión provisional solamente es para lo que pide la consejera universitaria y para efecto de ella mientras se realiza el procedimiento jurídico correspondiente.