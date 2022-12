$!Conoce José Ángel al Presidente de Mazatlán; reconoce que estaba nervioso

Jesús comparte que el Alcalde les pidió que siguieran por el camino de la escuela, que le echaran ganas, algo que él ya hace, y también que les deseó una feliz Navidad y Año Nuevo.

Sobre su futuro, el niño lo tiene claro, cuando sea grande quiere ser agricultor, le gustaría vivir del campo.

“Me gustaría ser agricultor, me gusta mucho pasear en el campo... me gusta porque nosotros anteriormente andábamos vendiendo frutas, verduras y pues me gusta mucho la vida del campo y quisiera ser agricultor”.