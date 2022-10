$!Consejo Estatal de Emergencias, en alerta ante posibles afectaciones del huracán Roslyn en el sur de Sinaloa

”Los pronósticos históricamente son inexactos, ahorita lo comentaba el ingeniero (Hugo Nordhal), puede errar, puede moverse a la izquierda, puede moverse a la derecha, sin embargo, hay que esperar los comportamientos de este fenómeno, lo que no podemos permitirnos es confiarnos con este fenómeno natural y lo que estamos haciendo es lo que hicimos con ‘Orlene’”, dijo el director del Instituto Estatal de Protección Civil en Sinaloa, Aurelio Roy Navarrete Cuevas.

”Es probable que se quede en esa parte y no afectar a nuestro estado, obviamente con algunas lluvias, ...ahí pueden ver como la afectación es hacia el estado de Sinaloa, en el sur, y un poquito más hacia Mazatlán, que podría ser de 5 a 10 milímetros en la mañana, en el transcurso del impacto podría ser en el transcurso de la madrugada al medio día (del domingo) podríamos tener algunas precipitaciones aquí si es que mantiene esa trayectoria”.

”Estaría entrando en las ya sea arribita de San Blas, Nayarit, no es preciso su impacto, arriba pueden ver la ola de impacto que podría ser las 4:00 de la mañana a las 9:00 de la mañana estaría acercándose a las costas (de Nayarit), pero ya degradado (a huracán categoría 3)”, añadió Hugo Nordhal en la sesión en la que estuvieron mandos y titulares de dependencias de seguridad pública federales, estatales y municipales, así como de organismos de auxilio y rescate.

Pero si el ciclón baja un poquito más en el estado de Nayarit en Mazatlán y Sinaloa se quedarían esperando las lluvias, continuó.

El director del Instituto Estatal de Protección Civil dijo que ya se tienen dos días operando en el sur de Sinaloa por el huracán “Roslyn”.

”Hoy quisimos dar una reunión del Comité (Estatal de Emergencias), ya estamos ahora sí ya todos completos al sur de Sinaloa, la instrucción del Gobernador es estar al pendiente, andar en la calle en mucha comunicación con las alcaldesas también de aquí del sur de Sinaloa, pero también con las diferentes corporaciones que ya tenemos los protocolos ya muy hechos”, continuó Aurelio Roy Navarrete Cuevas.

”Vamos a estar patrullando, vamos a andar muy al sur de Sinaloa que es donde se espera la mayor parte de las lluvias y aquí estaremos muy atentos, ...lo que nos dijo y como instrucción del Gobernador es que estuviéramos atentos y que extremáramos precauciones porque la prevención es la madre de la seguridad”.Llamó a la población a estar atenta a este fenómeno natural.

“(El llamado) a la población es estar atentos a este fenómeno natural, el pronóstico hasta ahorita es que no viene a impactar a Sinaloa, nos viene a dejar puras lluvias, sin embargo, estar atentos al comportamiento de este fenómeno, no hay que confiarnos, no confiemos en fenómenos naturales”, reiteró Navarrete Cuevas.