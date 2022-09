Considera Jumapam ya haber solucionado derrame de aguas negras en casas del Centro de Mazatlán

“En el día de ayer trabajamos nosotros en el área de la 16 de Septiembre y Juárez...de ahí venía un escurrimiento desde arriba, que había un taponamiento que no encontrábamos y el día de ayer logramos encontrarlo, se ‘desatoró’ y bajó totalmente por ahí el derrame”, detalló.

El encargado de la paramunicipal explicó que habían dos taponamientos en la zona que no habían solucionado, mismo que ayer se destaparon, y con eso, cree que ya se evitará el problema dentro de las viviendas de los vecinos del Centro.

“Estamos monitoreando, todavía, hasta ayer en la noche, no había movimiento todavía de derrame, estamos en la espera, pero ya le trabajamos por ahí, esperemos que eso sea los de la denuncia”, indicó.

“Efectivamente se tiene detectada la rotura, pero al parecer, con los trabajos de ayer va a solucionarse el tema, si persiste, vamos a tener que abrir líneas, pero ayer se hizo algo que no se había hecho, que no habíamos encontrado, un tapón muy difícil ahí, se logró destapar y en automático dejó de tirar, y si no, vamos a tener que abrir ahí”, profundizó.