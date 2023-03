MAZATLÁN._ En los últimos años ha aumentado el asesinato de personas defensoras de los recursos naturales y del medio ambiente, porque las organizaciones criminales ya no solamente se dedican a la droga, sino también a explotar recursos naturales, advirtió Enrique Irazoque Palazuelos.

“¿Cuáles son los perfiles tanto del periodista como de la persona defensora de los derechos humanos que más es atacada, que más en amenazada? Tenemos del lado del gremio del periodismo quienes ejercen la nota política, la nota policiaca de seguridad, la nota de corrupción y tenemos hasta de personas que sufren aspecto social”, continuó el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos.

“Del lado de las personas defensoras tenemos quienes cubren el derecho al acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación, aquí vienen también las agresiones contra buscadoras en muchas regiones del País, tenemos también las agresiones de personas defensoras del medio ambiente, del territorio”, agregó el también coordinador del Mecanismo de Protección Federal de la Secretaría de Gobernación.

Siempre habrá una persona defensora amenazada ante la denuncia frontal y sólida que se hace desde cualquier rincón de la nación, reiteró Irazoque Palazuelos en su participación en el Curso de Mecanismos de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y Mecanismos de Autoprotección, organizado este sábado en Mazatlán por el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa.

Ejemplificó que el Mecanismo de Protección Federal tiene mil 455 botones de asistencia y 63 servicios de escolta, lo que representa 250 elementos de seguridad distribuidos en todo el País, 82 refugios de seguridad, 780 domicilios con infraestructura de seguridad y miles de medidas políticas que se ejercen desde este Mecanismo.

“Cuando hablamos de reubicaciones o de refugios de seguridad hablamos de que no tuvimos otra forma de proteger a la persona más que reubicándola a otra entidad federativa; cuando la amenaza o la fuente de riesgo es tan sólida, tan potente lo que se hace es no escatimar y reubicar a la persona con todo y su familia a otra zona del País para que se aminore el riesgo y hasta en tanto no podamos generarle las condiciones de seguridad en donde habita, es cuando puede llegar a retornar a su casa”, señaló.

“¿Quién ocupa los primeros lugares de reubicaciones, de extracciones? Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Guanajuato. ¿Qué común denominador tienen estos estados? La fuente de riesgo más fuerte que encontramos desde el Mecanismo de Protección Federal es la fuente de riesgo del crimen organizado, es cuando tenemos que brindar las medidas tal vez más duras, más agravadas, para poder mantener a las personas con vida, tanto a ellas como a su familia”.