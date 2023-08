MAZATLÁN._En Sinaloa se están incrementando de manera importante los casos de paros respiratorio, que llegan a los servicios de emergencias, debido al consumo de cocaína, marihuana y metanfetaminas que ya traen fentanilo, afirmó la Comisionada Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, Martha Alicia Torres Reyes.

”Nos preocupa porque a las drogas se les está agregando fentanilo”, señaló.

La Comisionada Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones dijo que los servicios de emergencia están detectando al menos tres casos cada semana y las personas que han presentado este problema son adultos mayores de 18 años, siendo Culiacán el municipio donde más muertes ha causado el fentanilo teniendo un total de 14 decesos en lo que va de estos últimos tres años.

“Las metanfetaminas es la droga de mayor impacto, de mayor potencial para desarrollar el grado problemático que provoca el consumo de drogas, pero lo que nos aterra, nos preocupa es que a estas drogas se les está agregando fentanilo”, expresó Torres Reyes.

Entrevista en Mazatlán en el curso para la capacitación de los Trastornos Mentales Prioritarios y Adicciones con la guía de intervención mhGAP, Torres Reyes informó que en los últimos años en Sinaloa, con la pandemia del Covid-19, se incrementó el número de personas que consumen drogas, mismas que están padeciendo trastornos mentales derivado de las drogas.

“Quién en Sinaloa no padece o no conoce de alguien muy cercano que esté cruzando por un trastorno de salud mental provocado por las adicciones, difícilmente podríamos encontrar una sola persona que no conociera a un ser humano que estuviera sufriendo por las adicciones”, expresó Torres Reyes.

Recalcó que en la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones se está buscando rehabilitar a las personas adictas, y uno de los mayores riesgos de consumir drogas es hacerlo solo, aunque lo ideal es erradicar las adicciones.

“A esas personas que padecen de las drogas, que van a consumir su droga, que por favor no consuman solos, porque si esa dosis va contaminada con fentanilo, pueden caer en paro respiratorio y si están solos no va ver alguien que les de la atención inmediata, lo más seguro es que no consuman, promovemos que no consuman, pero promover en quienes ya tienen el problema tenemos que orientarlos que no lo hagan solos, tenemos que prevenir el daño por encima del daño que ya hay, el daño agregado”, dijo Torres Reyes.

De acuerdo a una investigación realizada por Noroeste llamada Fentanilo en Sinaloa: más propaganda que política de salud, el consumo de drogas en Sinaloa ha dejado 46 personas muertas entre 2020 y 2022; según datos de las actas de defunción a las que Noroeste tuvo acceso vía solicitud de información: 17 tienen registradas a “las drogas” como causa del deceso, 13 por uso de metanfetaminas, 10 por consumo de fentanilo y seis por opioides.

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).