Contagios de Covid-19 siguen en aumento en Sinaloa, sólo cuatro municipios no registra nuevos casos

Los contagios de pacientes COVID-19 en el estado siguen en aumento, pues de acuerdo a la plataforma diaria de la Secretaría de Salud, este viernes ya se registraron 69 nuevos casos.

Siendo Mazatlán el municipio con mayor número de personas enfermas en un día obteniendo 19, muy a la par de Culiacán que en segundo lugar ocupó 18 casos, mientras que Ahome 15 y Rosario con 8.

En cuanto a personas recuperadas, el puerto también obtuvo el primer lugar con 15, mientras que Culiacán y Ahome, 10.

En cuanto a los 8 decesos presentados las últimas 24 horas, el municipio turístico sigue siendo el que más decesos ha registrado en el mes de junio, pues a este viernes se le sumaron 6 personas que murieron a causa del COVID-19 a diferencia de la capital de la entidad que registró 2 fallecimientos.

El rango de edad de quienes perdieron la vida oscila entre los 51 años a los 83, con seis hombres y dos mujeres.

Sobre el total de los pacientes activos por municipio, Culiacán es el único que hasta este viernes ha sobrepasado un centenar de personas enfermas con 118 casos, mientras que Ahome se encuentra con 99 y Mazatlán con 93.

Posteriormente, aquellos que también van en aumento son Rosario con 47, El Fuerte 22, Guasave 18, Navolato 16, Escuinapa 10, Choix 6, Salvador Alvarado también 6, Mocorito 5, Elota 4, Badiraguato 3 y Angostura 2.

Solo cuatro municipios registran cero casos, Sinaloa de Leyva, Cosalá, San Ignacio y Concordia.

La plataforma también informó que en casi toda la entidad hay 444 personas sospechosas de coronavirus y solo en San Ignacio y Concordia no lo hay.

Aunque la Secretaría de Salud no informa en esta estadística que las personas vacunadas también están ingresando a los hospitales. Personal médico y de enfermería en Mazatlán, dieron a conocer a esta redacción que el 70 por ciento de lo nuevos casos que están ingresando al Hospital General son de adultos mayores, el 20 por ciento personas de 40 a 53 años y el otro 10 por ciento de jóvenes, niños y hasta mujeres embarazadas.

También informaron que están ingresando personas ya vacunadas con su segunda dosis, esto debido a que algunos no han recibido su inmunidad debido a que se genera semanas o hasta un mes después de la inoculación, mientras que otros se confían y no se atienden creyendo que no es COVID.

Aseguran que el rebrote es real y que la ciudadanía no debe relajar medidas aún y cuando ya fue vacunada.