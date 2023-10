Tras aclarar que los jueces del Tribunal Municipal de Barandilla no dependen de la SSPM, Barrón Valdez dijo que por parte de personal de dicha corporación se llevó a cabo la detención de manera correcta, se intervino en el lugar, estaba la conductora y una persona lesionada, esta última fue trasladada de manera inmediata por medio de una ambulancia al hospital para que le dieran atención médica.

“No quedó directamente como todos pensamos y quisiéramos que quedara detenida y estuviera en la cárcel, no es así, en este caso nosotros realizamos el actuar conforme a derecho y ya será el Ministerio Público el que realice la investigación”.

MAZATLÁN._ Al salir en libertad, no queda libre de presunta culpabilidad pues sigue en investigación por parte del Ministerio Público la mujer involucrada la noche del domingo en un atropellamiento en el fraccionamiento San Fernando y en su momento se le determinará lo procedente, manifestó el Secretario de Seguridad Pública Municipal.

“Con la detención, aquí es una cuestión que corresponde también directamente al Ministerio Público el ordenar si queda detenida o no por las lesiones, se llevó ante el Juez de Barandilla y él determinó dejarla en libertad”, expresó el titular de la SSPM en entrevista con personal de medios de comunicación.

Precisó que se puso a disposición del Ministerio Público del Fuero Común el parte del accidente y será la autoridad investigadora quien determinará si va a detener en su momento o no a dicha conductora, pues es un delito culposo si es que así se llegase a configurar.

“Por parte de los elementos el actuar fue el correcto, se llevó a la persona y en este caso el Juez de Barandilla determinó dejarla en libertad, no como se menciona que tendría que estar 36 horas porque no tenía el nivel de alcohol arriba del .40 que es el que determina que una persona vienen en estado de ebriedad, sería aliento alcohólico”, continuó.

“Pueden ser una o dos cervezas que te tomas y no significa que vienes en estado de ebriedad o en estado inconveniente para conducir un vehículo, que es el que se toma en consideración en el alcoholímetro y el cual también el Juez en su momento toma en cuenta”.

Barrón Valdez reiteró que el Juez de Barandilla no es una autoridad que depende de la SSPM, en este caso el personal de dicha corporación puso a disposición de esa instancia a la conductora porque no hubo flagrancia al momento de su detención por parte de la Policía.

“El parte es el que se puso a disposición y ya fue una cuestión del Juez en comunicación con el Ministerio Público, así fueron las circunstancias, no hubo flagrancia porque el elemento no lo vio (el elemento policial no la vio al momento del atropellamiento), para que exista la flagrancia tienes que observarla”, expresó el titular de la SSPM.

Recordó que en la mayoría de los casos el Ministerio Público da la orden de citar a la persona involucrada en un percance vial, no es doloso el delito.

“Nosotros tenemos un Jurídico (del Juzgado Cívico) dentro del área de Tránsito, que es el que se comunica con el Ministerio Público, el que ya tiene el contacto y dice déjalo en libertad o detenido, le adelanto, la mayoría de las ocasiones se deja en libertad y se toman los datos y ya investiga y en este caso así fue”, continuó.

Existe flagrancia en el supuesto del señalamiento de que dicha persona fue quien atropelló al hombre, pero no en la primera del elemento percatándose del percance vial.

“No está libre de toda culta (la conductora) el informe se puso a disposición, está siendo investigado, es una cuestión que ya le corresponde al Ministerio Público”, reiteró Barrón Valdez.

Reiteró que no hay nada oculto, no hay ningún vicio dentro de este evento.

“No hay nada oculto, no hay ningún vicio dentro de este evento, eso lo puedo asegurar, se encuentra elaborado el informe correspondiente, la póliza correspondiente, o sea, no hubo ninguna intervención ni por parte de nosotros no creo que por parte también del Juez toda vez que ya se encuentra el aviso ante el Ministerio Público”, reiteró el titular de la SSPM.