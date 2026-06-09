$!Continúa mar de fondo en Mazatlán, hay restricción de ingreso a dos áreas de playas: Escuadrón Acuático

En Mazatlán continúa el mar de fondo y el oleaje más que nada por las tardes cuando va subiendo la marea y también entra el viento, por ello hay restricción de ingreso en algunas áreas de playas, manifestó el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Gustavo Espinosa Bastidas.

“Continúa el mar de fondo, continúa el oleaje más que nada por las tardes cuando va subiendo la marea y también entra lo que es el viento, entonces se incrementa lo que es el oleaje y llega a pegar en los muros”, expresó Espinoza Bastidas este martes en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Sí algunas áreas sí se restringen, principalmente lo que es la Avenida del Mar y lo que es la parte donde (el oleaje) pega en los muros no se permite que las personas pasen por esa área debido a que puedan ser lesionadas”.