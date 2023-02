Se añadió que ha permanecido cercano a la ciudadanía, desde el momento en que se incorporó al Senado de la República se ha priorizado dar servicios de atención para beneficio de más de 5 mil 300 familias en todo Sinaloa.

“En el Senado de la República Raúl Elenes ha presentado 22 iniciativas durante el último año legislativo, turnadas a 16 distintas comisiones, de las cuales 10 han sido como promovente, donde destacan 3 iniciativas de pesca y acuacultura sustentable a favor de este importante grupo social”, se dio a conocer a través de un video en el evento.

También ha apoyado otras 12 iniciativas presentadas por otros legisladores sin importar la procedencia política, priorizando el bien de la nación, se añadió en el evento ante centenares de simpatizantes de su partido Movimiento de Regeneración Nacional.

El evento también fue encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya; así como el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, también líder de la fracción de los senadores de Morena y aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República por ese partido.

“Me doy cuenta, este es un auditorio de gente extraordinaria, lo que me fijo es que hay una reunión de líderes, mujeres con una gran capacidad de movilización, hombres que son parte de esta nueva generación de políticos que requiere Sinaloa, Sinaloa necesita renovar su clase política y no depende de la edad, sino de la actitud y esa actitud la encabeza el Gobernador Rubén Rocha Moya”, enfatizó Monreal Ávila en el evento, al que también asistieron diputadas y diputados federales y locales, presidentas y presidentes municipales, entre otros.

Por su parte, ante la presencia de algunas personas que aprovecharon para pedir la intervención del Gobernador para regular sus predios, Rocha Moya aseguró que se van a atender las peticiones de colonos que realizan esta demanda.

También reiteró que en Sinaloa hará que haya cancha pareja para todos los aspirantes de Morena a la Presidencia de la República.

“Mira Ricardo, toda esta gente que está aquí, muchos me van a decir con acarreados, no, el término acarreados se les aplicaba a los de antes, por qué, porque iban y llenaban camiones y no sabían ni a qué iban, cuando la gente sabe a qué viene pues tiene que venir en camión Ricardo porque todavía no se puede traer por Internet, a la gente hay que ofrecerles una manera venir, son gente consciente, son gente que está en nuestro movimiento, que conocen a todos los líderes”, expresó Rocha Moya, entre otros puntos.