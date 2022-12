Contrapeso de Observatorio Ciudadano no ha sido fácil: Madero Rodríguez

MAZATLÁN._ El contrapeso que realiza el Observatorio Ciudadano de Mazatlán no ha sido fácil, se ha enfrentado con respuestas muy agresivas y que ahora el nuevo Alcalde ha sido muy abierto, reconoce el esfuerzo que se hace por el bien de la ciudadanía y de la ciudad, manifestó el presidente de dicho organismo ciudadano, Rodolfo Madero Rodríguez.

“El contrapeso que queremos hacer no es una chamba fácil, nos hemos enfrentado como ustedes saben con respuestas muy agresivas y que ahoga el nuevo Presidente (Municipal) ha sido muy abierto con nosotros, reconoce el esfuerzo que hacemos por el bien de la ciudadanía, por el bien de la ciudad y al grado que nos ha invitado a participar en diseño del nuevo Gobierno”, añadió Madero Rodríguez.

“Y creemos que esa participación la tenemos que aprovechar, hay mucho por hacer, por hacer bien y hemos visto las cosas no bien hechas, entonces tenemos cierta idea de que lo que podemos sugerir va ser muy provechoso para el Municipio, para la ciudadanía”.

Al encabezar una conferencia de prensa la mañana de este viernes en la que estuvo acompañado por el director del OCM, Gustavo Rojo Navarro y el asesor del mismo organismo, Isaac Aranguré y la directora de Vinculación del organismo, Sheila del Carmen Arias Martínez, entre otros, añadió que se siente satisfecho por el trabajo que viene realizando dicho organismo desde su creación en el 2016, pues en la labor que se hace los resultados también dependen de las autoridades, las cuales no han sido tan expeditas como se quisiera.

“Pero lo que hemos provocado, lo que hemos iniciado creo que es un muy buen trabajo, son años de estar insistiendo y picando piedra y creo que vamos a empezar a tener frutos de todo eso”, continuó el también empresario presidente del Grupo Alerta en el evento en que también agradeció al personal de medios de comunicación la cobertura del trabajo de dicho organismo y les deseó felices fiestas decembrinas.

Expresó que ahora con el Presidente Municipal, Édgar González Zataráin, que quiere ser muy abierto invita al OCM a estar mucho más cerca de él, es una gran diferencia con las anteriores administraciones y se cree que así se deben hacer las cosas, lo que los tiene muy contentos.

“En lugar de estar en pique siempre ahora estamos juntos ya en el mismo sentido, caray, eso quisiéramos siempre”, subrayó.

Con relación a la renuncia del anterior Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, tras la denuncia en su contra por parte de la Auditoría Superior del Estado y de la Fiscalía General del Estado por el contrato por 400.8 millones de pesos por adjudicación directa para la compra de 2 mil 139 luminarias a Azteca Lighting, Madero Rodríguez dijo que hay unos procesos judiciales contra el ahora Secretario de Turismo en Sinaloa, pero hay otros contra el Municipio de Mazatlán.

“Si ya no está él los que van contra el Municipio van a ser una injusticia que el Municipio tenga que pagar los platos rotos que dejó el señor, ojalá y después esos platos rotos se les pueda reclamar directamente a la persona, ya veremos qué pasa”, continuó el presidente del OCM.

Con el nombramiento de Benítez Torres como Secretario de Turismo en Sinaloa dijo no saber si fue un premio para el ahora funcionario estatal o fue una gran jugada política del Gobernador del estado Rubén Rocha Moya.

“Pues miren, o fue un premio o fue una gran jugada del Gobernador porque de un día para otro lo sacó, de otra manera hubiera sido un pleito de semanas o meses, no sé cuánto hubiera sido, entonces pues hay esa disyuntiva”.

También expresó que el mismo Municipio tiene las herramientas para hacer la reclamación si es necesario si se pierde algún juicio y le va costar puede hacer la reclamación en contra del Presidente anterior, del causante de ello, pudiera ser un buen ejemplo para los que siguen, que sepan que sí hay ese recurso o mecanismo y que el Municipio no se va dejar que le estén causando quebrantos por responsabilidades de los que llegan a la silla de la Presidencia Municipal,

Por su parte el director del OCM dijo que la renuncia de Benítez Torres a la Alcaldía de Mazatlán y su nombramiento como Secretario de Turismo en la entidad es un costo político que el Gobernador del estado en su momento tendrá que asumir o está asumiendo y tendrá que mandar la contraseñal de decir por qué fue, eso es lo que se está esperando.

“Ojalá y en su momento diga los resultados de la investigación de la Fiscalía fueron éstos, tú ya no tienes fuero, dependes de mí y vas a enfrentar tus culpas, ojalá y eso pase”, añadió Rojo Navarro.

También expresó que el ahora Alcalde sustituto debe tener una congruencia entre el decir y el hacer porque ya señaló a un responsable de la actual situación financiera del Municipio y dijo que fue el anterior Tesorero Municipal.

“Él ya dijo que el responsable fue el anterior Tesorero, ese es el decir, pero qué han hecho, no hay denuncias todavía, y es donde debieran de actuar ellos, esa parte yo creo que sí quedan a deber mucho, nosotros la estamos investigando sí, pero en lo que recabamos información y todo eso pasa tiempo, no podemos actuar de manera inmediata como sí lo pueden hacer ellos, sí (hay tibieza de la actual administración municipal) y mucha, por qué, porque no hay congruencia entre el decir y el actuar”.

También reiteró que aunque tras la firma de la Agenda Ciudadana de Mazatlán, 10 Puntos Anticorrupción el OCM colabora con la Comuna como capacitaciones, seguirá cumpliendo con su función de señalar o criticar lo que detecte que no se hace bien en la administración pública municipal.

Por separado el Alcalde Édgar González Zataráin manifestó que no hay tibieza en actuar en contra de la anterior administración municipal, la Síndico Procuradora ha presentado algunas denuncias y se espera que pronto se den los resultados.