Observaciones que van desde que no todas las luminarias instaladas están debidamente identificadas hasta que el almacén donde se recibe las lámparas no está en condiciones para hacerlo, y el señalamiento de que ninguno de los contratos se justifica para haberlo hecho por adjudicación directa al mismo proveedor, son algunas de las observaciones que realizó la Auditoría Superior del Estado al Municipio de Mazatlán.

En documento que fue presentado al Congreso del Estado, que deberá determinar lo conducente en cada caso, la ASE establece 44 observaciones, 30 de ellas con responsabilidad administrativa para los funcionarios encargados.

Los contratos revisados fueron seis, todos entre el Ayuntamiento de Mazatlán y la empresa Azteca Lighting, entre 2020 y 2022.

En el caso del contrato más reciente, en el que se pretendían comprar 2 mil 139 lámparas por un monto de 400 millones 864 mil 204.47 pesos, emitió observaciones como perjuicio a la hacienda pública municipal por 60 millones 129 mil 630.67 pesos, que se habían pagado como anticipo.

“La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $60’129,630.67, atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Municipal, por haber realizado pagos con recursos del Gasto Corriente, por concepto de anticipo por la adquisición de 2 mil 139 lámparas completas al proveedor Azteca Lighting, S.A. de C.V., el cual se considera improcedente, toda vez que no aportó los elementos que justifiquen la adjudicación directa del contrato número OM-UA145/2022 de fecha 02 de marzo de 2022, incumpliendo con la normatividad aplicable, por lo cual se determina que debió realizarse mediante el proceso de licitación pública, y haberse materializado la entrega de bienes que amorticen el pago del referido anticipo”.







Las 44 observaciones a los 6 contratos con Azteca Lighting







Contrato por 118 luminarias por un monto de $21’993,398.51

20 de abril de 2020





1. Con Observación

No se aportaron elementos que acrediten que fue realizada conforme a la normatividad aplicable para haber realizado la adjudicación directa.

Debió realizarse mediante el proceso de licitación pública, de acuerdo con los montos.

No hay la certeza jurídica de que Azteca Lighting fue la mejor oferente, pues fue insuficiente el estudio de mercado realizado ya que dicho estudio debió ampliarse a más posibles proveedores y así garantizar el cumplimiento de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia en la administración de los recursos públicos.





2. Con Observación

Se solicitaron las propuestas de cotizaciones de 118 luminarias para exteriores, así como la evidencia de la forma en que fueron allegadas las respuestas de las propuestas de cotizaciones de los proveedores Electro Instalaciones de Culiacán, S.A. de C.V., Azteca Lighting, S.A. de C.V., Alianza Eléctrica del Pacífico, S.A. de C.V

Enviaron oficio de respuesta pero omiten enviar evidencia de las constancias de notificación, tanto de solicitudes de cotizaciones como de las respuestas a las mismas por parte de los proveedores, así como la evidencia de la forma en que fueron presentadas las respuestas de las propuestas de cotizaciones al Municipio de Mazatlán.

Dentro del plazo establecido para emitir respuestas, el Municipio de Mazatlán proporcionó copia certificada de solicitud de cotizaciones de los proveedores, solventando parcialmente; sin embargo, la respuesta es insuficiente, ya que las cotizaciones de los proveedores carecen de la firma y fecha de quien recibe por parte del Ayuntamiento.

Omiten enviar evidencia de la forma en que fueron presentadas las respuestas de las propuestas de cotizaciones al Municipio de Mazatlán, Sinaloa, por lo tanto, no cambia el estatus de la observación.





3. Sin observación

Pasivo detectado pero solventado a favor de Azteca Lighting, S.A. de C.V., por importe de $21,993,398.51, por concepto de compra de 118 luminarias completas.





4. Con observación

20 de abril de 2020: En las instalaciones del Ayuntamiento se recibieron las 118 luminarias adquiridas, pero se observa que el mencionado edificio no es apto para tal actividad, toda vez que ese recinto es para albergar oficinas, atender a la ciudadanía, mas no para un tipo de operación como la señalada.





5. Con observación

12 de julio de 2022: Se solicitó las entradas y salidas de almacén de las 118 luminarias. Se observa que el Municipio no cuenta con dichos controles, ni en bodega de almacén ni en la oficina de alumbrado público.





6. Sin observación

Fianzas verificadas del proveedor Azteca Lighting a favor del Municipio.





7. Con observación

En Avenida Rafael Buelna, se comprobó que de las 118 luminarias completas, se encuentran instaladas 100, de las cuales 98 son coincidentes con las características señaladas en el contrato.

Sin embargo, se observa que de las 100 luminarias instaladas, dos no cuentan con etiqueta personalizada con el nombre de la empresa Azteca Lighting, únicamente cuentan con el número que le fue asignado en el plano elaborado por el Ayuntamiento para realizar las instalaciones de dichas luminarias.

Dieciocho luminarias no se encontraron instaladas, las cuales equivalen a un importe de $3,354,925.14, derivado de una inadecuada supervisión y administración en el suministro de las luminarias.

El Municipio informó que dichas luminarias se encuentran instaladas en Avenida Gabriel Leyva, en el Paso Superior y en la Insurgentes, sin embargo, éstas no se encuentran en el plano oficial.

Se procedió a verificar el plano del Parque Central, constatando que los números de las 18 luminarias se encuentran ahí.

En el Parque Central se localizaron 52 luminarias completas instaladas, de las cuales solo dos cuentan con los folios coincidentes con el plano elaborado por el Ayuntamiento, mientras que las 50 luminarias restantes no cuentan con la etiqueta personalizada con el nombre de la empresa Azteca Lighting, por lo que no se tiene la certeza de que las 50 lámparas completas instaladas en el Parque Central, pertenezcan a las 16 lámparas completas observadas.

El importe por el número de luminarias faltantes, que vienen siendo dieciséis, da como resultado $2,982,155.68





8. Con observación

En el ejercicio fiscal 2020 se detectaron transferencias de partidas presupuestarias y ampliaciones en el presupuesto en el renglón de mantenimiento de alumbrado público, las cuales, aunque están autorizadas por el Tesorero, no están autorizadas por el Presidente Municipal, el Síndico Procurador y los regidores.





9. Con observación

El Municipio no cuenta con un Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa.







Contrato por 82 luminarias por un monto de $14’486,040.56 con fecha 28 de abril de 2021





10. Con observación

Se detectó el procedimiento de adjudicación directa y no se aportaron elementos que acrediten que fue realizada conforme a la normatividad.

Aunque el Ayuntamiento presentó la investigación de mercado, no se tiene certeza jurídica de que la empresa elegida para adjudicar directamente los contratos fue la mejor oferente.





11. Con observación

El Municipio omite enviar evidencia de las constancias de notificación, tanto de solicitudes de cotizaciones como de las respuestas a las mismas por parte de los proveedores, así como la evidencia de la forma en que fueron presentadas las respuestas de las propuestas de cotizaciones al Municipio de Mazatlán.





12. Sin observación

Pasivo solventado en favor de Azteca Lighting por $14,486,040.56, por concepto de compra de 82 luminarias completas.





13. Con observación

Al inspeccionar el almacén de alumbrado público municipal, se manifestó que recibió las 82 luminarias a su entera satisfacción; sin embargo, se observa de dicha inspección física que el almacén no cuenta con la infraestructura ni con las dimensiones de espacio para almacenar las 82 luminarias.





14. Con observación

Se solicitó documentación de las entradas y salidas de almacén de las 82 luminarias, pero se observó que el Municipio no cuenta con dichos controles, pues no se hallaron documentos relacionados con el contrato.





15. Sin observación

Fianza de Azteca Lighting garantizada a favor del Municipio.





16. Con observación

Azteca Lighting, como fabricante de las luminarias, otorga una garantía de 20 años sobre todos sus componentes, obligándose a sustituirlos en caso de descomposturas por defectos de fábrica, de igual forma se obliga a otorgar la base de metal con inteligencia y funciones antirrobo de cable transmisión por radio para su monitoreo constante de forma gratuita por 20 años; sin embargo, derivado de la inspección física, se observa que 35 luminarias no cuentan con la base de metal para poste UFO y registro vertical con caja de conexiones IP67 para fusibles, cables y electrónica, mismos que cuentan con un valor unitario de $18,500.00 más IVA, dando un total de $751,100.00; asimismo, no cuentan con etiqueta personalizada con el nombre de la empresa Azteca Lighting, derivado de una incorrecta supervisión y administración en el suministro de las luminarias.

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite el pliego de observaciones por un monto de $751,100.00.





17. Con observación

Inspección de las 82 luminarias en la Avenida Camarón Sábalo (Hotel El Faro) hasta la Glorieta Marina, donde se detectaron 67 instaladas, de las cuales 18 son coincidentes con las características señaladas en el contrato.

Se observa que de las 67 luminarias completas que se encuentran instaladas, 49 no cuentan con etiqueta personalizada con el nombre de la empresa Azteca Lighting.

El poste de la luminaria número 414 se encuentra dañado, del cual no se proporcionó evidencia de las gestiones de cobro a la persona que lo dañó.

15 luminarias completas no se encontraron instaladas en Avenida Camarón Sábalo (Hotel El Faro) hasta la Glorieta Marina, las cuales equivalen a un importe de $2,649,885.45, derivado de una inadecuada supervisión y administración en el suministro de las luminarias.

Las 15 luminarias faltantes, el Ayuntamiento informó que se encontraban en el Parque Central, pero éstas no se encuentran en el plano oficial del lugar.

Se verificó en Avenida Gabriel Leyva, Paso Superior y Avenida Insurgentes, y se detectaron 5 de las luminarias señaladas.

10 luminarias no se detectaron en ninguna de las ubicaciones revisadas.

En una segunda inspección se detectó que hay instaladas 21 lámparas completas, de las cuales solo una cuenta con datos etiquetados, pero dicha numeración no coincide con la de los planos oficiales.

Por lo tanto no se tiene la certeza de que las 20 lámparas completas instaladas en la Avenida Gabriel Leyva, Paso Superior y Avenida Insurgentes, pertenezcan a las 15 luminarias completas observadas en Acta Administrativa.







Contrato por 130 luminarias por un monto de $23,186,687.84 el 2 de septiembre de 2021 para ser instaladas en Avenida La Marina y Avenida Sábalo Cerritos





18. Con observación

Compradas por adjudicación directa al proveedor Azteca Lighting, pero no se tiene certeza jurídica de que la empresa elegida para adjudicar directamente los contratos fue la mejor oferente.





19. Con observación

Se solicitaron las propuestas de cotizaciones de 130 luminarias, pero el Ayuntamiento omite enviar evidencia de las constancias de notificación, tanto de solicitudes de cotizaciones como de las respuestas a las mismas por parte de los proveedores.





20. Sin observación

Pasivo solventado a favor de Azteca Lighting por $23,186,687.84.





21. Con observación

En inspección al almacén, manifestó recibir las 130 luminarias, pero se observa que dicho almacén no cuenta con la infraestructura ni con las dimensiones de espacio para almacenar las 130 luminarias completas que se señalan en el acta de entrega-recepción.





22. Con observación

Se solicitaron las entradas y salidas de almacén de las 130 luminarias recibidas de acuerdo a la acta entrega-recepción del 13 de septiembre de 2021, y se detectó que el Municipio de Mazatlán no cuenta con dichos controles, pues no encontraron la documentación pertinente.





23. Sin observación

Fianzas de Azteca Lighting garantizada a favor del Municipio.





24. Con observación solventada

Inspección verificada de las 130 luminarias en Av. La Marina y Sábalo Cerrito: 129 coincidentes con el contrato. Una no contaba con la etiqueta personalizada.







Contrato por 281 lámparas por un monto de $49,724,160.96 el 22 de septiembre de 2021 para instalarse en Sábalo Cerritos





25. Con observación

Se realizó la compra por adjudicación directa a Azteca Lighting, pero no se aportaron elementos que acrediten que fue realizada conforme a la normatividad aplicable para haber realizado la adjudicación directa del contrato.





26. Con observación

Se solicitaron las propuestas de cotizaciones de 281 lámparas para exteriores, así como la evidencia de la forma en que fueron allegadas las respuestas de las propuestas de cotizaciones de los proveedores, sin embargo, omiten enviar evidencia de las constancias de notificación.





27. Sin observación

Pasivo solventado a favor del proveedor Azteca Lighting, por importe de $49,724,160.96, por concepto de compra de 281 lámparas completas.





28. Con observación

El almacén municipal manifestó que recibió las 281 lámparas a su entera satisfacción; sin embargo, se observa de dicha inspección física que el almacén no cuenta con la infraestructura ni con las dimensiones de espacio para almacenarlas.





29. Con observación

Se solicitaron las entradas y salidas de almacén de las 281 lámparas, pero se observa que el Municipio no cuenta con dichos controles, tanto en bodega de almacén y la oficina de alumbrado público, pues no se encontró nada con relación al contrato.





30. Sin observación

Fianza de Azteca Lighting a favor del Municipio de Mazatlán.





31. Con observación

En la inspección de las 281 lámparas en la Av. Sábalo Cerritos, se encuentran instaladas 269 lámparas, de las cuales, 256 coinciden con las del contrato.

De las 269 instaladas, dos no cuentan con etiqueta personalizada, y 11 no coinciden con el número asignado en el plano.

12 lámparas completas no se encontraron instaladas, las cuales equivalen a un importe de $2,123,451.72, derivado de una inadecuada supervisión y administración en el suministro de las luminarias.







Contrato por 198 lámparas por $34’971,046.64 para la Av. Carlos Canseco





32. Con observación

No aportan elementos que acrediten que la compra fue realizada conforme a la normatividad aplicable para haber realizado la adjudicación directa del contrato a Azteca Lighting.





33. Con observación

En la respuesta se observa que omiten enviar evidencia de las propuestas de cotizaciones.





34. Sin observación

Pasivo solventado a Azteca Lighting por $34’971,046.64 por 198 lámparas.





35. Con observación

El almacén municipal manifestó recibir las 198 lámparas, pero dicho almacén no cuenta con la infraestructura ni con las dimensiones de espacio para almacenarlas.





36. Con observación

Se solicitaron las entradas y salidas de almacén de las 198 lámparas, donde se observa que el Municipio no cuenta con dichos controles.





37. Sin observación

Cumplimiento de fianza y garantía.





38. Con observación

Al inspeccionar la instalación de las 198 lámparas en la Av. Carlos Canseco, se comprobó que se encuentran instaladas 193, de las cuales 118 son coincidentes con el contrato, y 5 de ellas no cuentan con la etiqueta personalizada.

Cinco lámparas no se encontraron instaladas, las cuales equivalen a un importe de $883,107.25, derivado de una inadecuada supervisión y administración en el suministro de las luminarias.







Contrato del 2 de marzo de 2022 para 2 mil 139 lámparas por $400’864,204.47, del cual se realizó un anticipo de $60,129,630.67





39. Con observación

No se aportaron elementos que acrediten que fue realizada conforme a la normatividad aplicable para haber realizado la adjudicación directa del contrato.

Debió realizarse mediante el proceso de licitación pública, de acuerdo a los montos establecidos en el artículo 8 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán.

Se detecta una incorrecta supervisión y administración en el proceso de la adjudicación de bienes.

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite el pliego de observaciones por un monto de $60’129,630.67, atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Municipal, por haber realizado pagos con recursos del Gasto Corriente, por concepto de anticipo por la adquisición de 2,139 lámparas completas al proveedor Azteca Lighting, S.A. de C.V., el cual se considera improcedente, toda vez que no aportó los elementos que justifiquen la adjudicación directa del contrato número OM-UA145/2022 de fecha 02 de marzo de 2022, incumpliendo con la normatividad aplicable, por lo cual se determina que debió realizarse mediante el proceso de licitación pública, y haberse materializado la entrega de bienes que amorticen el pago del referido anticipo.





40. Con observación

Se solicitó la evidencia de las propuestas de cotizaciones de 2,139 lámparas, así como la evidencia de la forma en que fueron allegadas las respuestas de las propuestas de cotizaciones de los proveedores, sin embargo, se observa que omiten enviar evidencia de las constancias de notificación, tanto de solicitudes de cotizaciones como de las respuestas a las mismas por parte de los proveedores, así como la evidencia de la forma en que fueron presentadas las respuestas de las propuestas de cotizaciones al Municipio de Mazatlán.





41. Sin observación

Se constató el primer pago del anticipo según contrato número OM-UA-145/2022 de fecha 02 de marzo de 2022, celebrado entre el Municipio de Mazatlán, Sinaloa y la persona moral denominada “Azteca Lighting, S.A. de C.V.”, por importe de $60,129,630.67.

Estaba previsto pagar una cantidad similar en septiembre de 2022 y un pago de $13’394,791.02 cuando se entregaran las primeras 800 lámparas, y un último pago de$133’605,076.05 en 2023.





42. Con observación

Se solicitó las entradas y salidas de almacén de las 2 mil 139 luminarias, en relación al contrato del 2 de marzo de 2022, dando respuesta el Municipio que no se ha realizado entrega del producto, toda vez que aún no se cumple el plazo estipulado, por lo consiguiente no hay registro en almacén; sin embargo, se observa que se contrapone con los oficios donde manifiestan que se requirió a la empresa Azteca Lighting para que procediera a realizar la entrega parcial de 293 luminarias a más tardar el 4 de agosto de 2022, así como al oficio de fecha 24 de agosto del 2022, que contiene la resolución del procedimiento rescisión del mencionado contrato, el cual le fue notificado a la empresa el 6 de septiembre del año en curso.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 19 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 4, 6 segundo párrafo, 55 segundo párrafo, 92 y 94 fracciones III, IV, VIII, XVI, XVIII, XIX, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 59 fracciones I, V, VII y IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 34 Bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.





43. Con observación

En el contrato se estableció una vigencia del 2 de marzo de 2022 al 31 de octubre de 2024, con un plazo de entrega hasta el día 31 de octubre de 2024, mediante entregas graduales o parciales, según las necesidades del área de alumbrado público.

Se solicitó al Municipio de Mazatlán que proporcionara los requerimientos de luminarias completas que le había solicitado el Municipio a Azteca Lighting de forma parcial según las necesidades del área de alumbrado público durante el periodo del 2 de marzo del 2022 a la fecha, dando respuesta que se le requirió a Azteca Lighting la entrega parcial de 293 luminarias de las 2 mil 139 a más tardar el 4 de agosto de 2022, dando respuesta el proveedor, mediante oficio del 3 de agosto de 2022, dirigido al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, en el cual manifestó que al no estar cubierto al 100 por ciento el anticipo pactado no se le podía exigir la entrega de los bienes contratados.

De lo anterior, se constató que el Municipio de Mazatlán inició con las gestiones de la solicitud de las luminarias al proveedor en fecha 26 de julio de 2022, hasta que la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa le solicito dichas luminarias; sin embargo, en el dictamen de justificación de fecha 22 de febrero de 2022 con el que se pretende acreditar y fundar la adjudicación directa de la adquisición y suministro de 2 mil 139 lámparas completas con tecnología LED, para la sustentabilidad y modernización del sistema de alumbrado público en diferentes avenidas, en el punto número 6 de dicho dictamen se señala que las avenidas en las cuales se deberán instalar dichas lámparas es necesario realizar la sustitución y modernización de manera urgente, ya que todavía se encuentran instaladas las lámparas de vapor de sodio obsoletas y desgastadas por el tiempo, lo que está generando diversos problemas y enormes costos económicos para el Municipio; por lo anterior, se observa que aun y cuando se había acordado en el dictamen de justificación que dichas lámparas se tenían que remplazar de manera urgente, no hizo las gestiones oportunas para que se materializara su pronta instalación incumpliendo con la cláusula tercera. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES del contrato número OM-UA-145/2022 de fecha 02 de marzo de 2022, celebrado entre el Municipio de Mazatlán, Sinaloa y la persona moral Azteca Lighting, S.A. de C.V., en relación con el punto 6 del citado dictamen de justificación.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 34, 42 primer párrafo, 43, 44 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; cláusula tercera del contrato número OM-UA-145/2022 de fecha 02 de marzo de 2022, celebrado entre el Municipio de Mazatlán y la empresa Azteca Lighting.





44. Sin observación

Fianza de Azteca Lighting garantizada a favor del Municipio.







¿Qué revisó la Auditoría?

1. El procedimiento de adjudicación de las luminarias, verificando que se hayan realizado en apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán, Sinaloa y a los respectivos contratos de adquisición; asimismo, que éstos se encontraran amparados con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente.

2. Verificar mediante inspección física que las luminarias completas se hayan instalado en las vialidades para las que fueron adquiridas según contratos de adquisición.

3. Verificar que la partida presupuestal relativa al contrato Núm. OM-UA-206/2020 de fecha 20 de abril de 2020, de las 118 luminarias completas, por importe de $21,993,398.51, se haya aplicado con la codificación correspondiente al Clasificador por Objeto del Gasto (COG) 246001 Mantenimiento de Alumbrado Público, de acuerdo a la normativa aplicable.

4. Verificar que cuenten con el Programa Anual de Adquisiciones, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa.

5. Se analizaron las constancias de las notificaciones de los proveedores a los cuales se les invitó al procedimiento de adjudicación.

6. Se verificaron los pagos al proveedor, de acuerdo a las condiciones de los contratos.

7. Se verificaron las actas de entrega-recepción a efecto de conocer donde se recibieron las luminarias y los plazos de entrega-recepción.

8. Se verificaron las entradas y salidas de almacén de las luminarias, de acuerdo a las actas de entrega-recepción.

9. Se verificó el cumplimiento de los contratos de adquisición de luminarias en relación a las fianzas.







CONCLUSIÓN

La Auditoría Superior del Estado, concluye que, respecto de la muestra auditada, el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, incumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, debido a los resultados con observación descritos en el presente Informe Específico de Auditoría.