MAZATLÁN._ Se creará la Unidad Municipal de Zona Federal Marítimo Terrestre para frenar el desorden en las playas de Mazatlán que se han convertido en tierra de nadie, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

Tras una reunión con personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente agregó que se trabajará en coordinación para la revisión en el tema de playas.

“Nosotros vamos a darle seguimiento puntual a los acuerdos porque sí nos vamos a meter mucho en el tema de poner orden en la playa, sobre todo si no se pueden al 100 por ciento sí ir avanzando, que no sea al revés, que no nos vaya ganando el desorden, frenar esa parte del desorden, que se convirtió en tierra de nadie y que vayamos orientando y poniendo orden en el tema de playas, de construcción, de la basura”, añadió González Zataráin.

“Del tema de los vendedores que no tienen permiso, que los mismos sindicatos reniegan porque los invaden de pronto vendedores que no tienen permiso y que se les deja ahí y que les perjudica hasta los propios vendedores que están regularizados, sindicalizados, que traen su permiso”.

Expresó que se piensa firmar un convenio en los próximos días para crear dicha Unidad.

“Se piensa firmar en los próximos días, es una Unidad Municipal de Zofemat, de Zona Federal Marítimo Terrestre, va ser de nueva creación para poder tener facultades de manera conjunta con Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales), espero que Semarnat esté de acuerdo, y con Profepa, para contribuir nosotros con esas instituciones en el tema del orden, eso es lo que se pretende”, reiteró.

Entre otros puntos, dijo que está detenida la construcción de la obra de cimentación de una palapa en la playa frente a la Avenida del Mar, hay un proceso, se hace un procedimiento.

“Ellos saben perfectamente que una cosa es lo que otorga Semarnat que se llama concesión y otra cosas es el tema de los materiales con los que construyes, cómo construyes, alturas, dimensiones, etcétera, esa es otra cosa y eso se tiene que poner orden de manera conjunta porque luego los palaperos te dice: tú no tienes facultades, pues me agarro del brazo que sí tiene facultades que es la Profepa”, precisó.