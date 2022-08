Crecimiento de Mazatlán va más allá de ‘El Químico’: Regidor

El crecimiento que ha tenido Mazatlán va más allá del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres o los viajes que ha hecho, afirmó Martín Pérez, Regidor del Partido Acción Nacional.

El panista sostuvo que el crecimiento del puerto se debe principalmente a la conexión terrestre que tiene, sobre todo con la Supercarretera Mazatlán-Durango.

“Mazatlán tiene años, que per se, está lleno, después de que se construyó la Carretera Mazatlán-Durango, Mazatlán ha tenido bonanza en crecimiento de turismo, en crecimiento de inversiones, desarrollo inmobiliario, entonces no quiere decir que todos los viajes han sido exitosos”.

-- ¿Va más allá de El Químico el crecimiento?

“Claro, por supuesto que va más allá, el claro ejemplo está en el tema de las vacunas, cuando fue al viaje de las vacunas que al final de día no llevó ninguna vacuna a Mazatlán, todas las vacunas han llegado vía Secretaría de Salud, vía Gobierno Federal, vía Gobierno del Estado, se aplican con las brigadas, pero las que fueron a conseguir no llegaron”.

Días atrás Benítez Torres argumentó que los turistas no llegan solos a Mazatlán, que él los busca con sus viajes, por eso calificó a los mismos como una inversión.

Ante ello, el Regidor panista sostuvo que de momento, no hay nada que demuestre que los viajes del ‘Químico’ han sido exitosos, puesto que no hay modo de medirlos, y que mientras no se pruebe, son solamente gastos para la Comuna.

“Lo importante es que de esos viajes se desprendan ya sea inversiones, ya sea turismo, ya sea crecimiento y desarrollo económico para Mazatlán, si eso no se da, tangiblemente, pues entonces no serán inversiones, serán gastos”, aseveró.

“Yo he escuchado que el Alcalde dice que él no hace gastos, que hace inversiones, pero las inversiones las haces en torno a recuperar y obtener beneficios, si no lo podemos medir, ¿pues entonces cómo?, agregó.