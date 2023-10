En la conferencia en la sede del PRI en este puerto agregó no es cierto lo que González Zataráin presentó en su informe al que no se invitó a dirigentes de partidos políticos ni a otros representantes, aunque reconoció que el Alcalde puede adelantar la presentación del documento al Cabildo y en generalmente en noviembre la hacer una presentación más amplia a la sociedad.

”El PRI que es oposición en toda la extensión de la palabra quiere decirle a Édgar que no es cierto, que es falso y que es mentiroso en todo lo que dijo en su informe, lo único que ha hecho Édgar González en 10 meses, puse una foto, lo que me llevó a gastar poquita tinta porque no ha hecho nada, un carril preferencial inoperante, que no sirve, que no funciona como este Gobierno de Morena”, recalcó en la conferencia de prensa semanal.

Subrayó que los topes que se pusieron en el carril preferencial ya están en la banqueta, inoperantes y no se sabe cuánto haya costado porque no se informa al respecto.

”Él habla de obras, de obras, pero no es Mazatlán para tener un carril preferencial, Mazatlán no es Guadalajara, en Mazatlán son calles más chicas, en Guadalajara son calles más grandes, pero ese es el Gobierno de Morena en Mazatlán, un Gobierno que no da más, hablaba de que todo estaba bien en Mazatlán, pero el PRI reprueba el trabajo de Édgar González en estos 10 meses”, reiteró el dirigente priista.