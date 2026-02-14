Cuatro reinas del Carnaval de Mazatlán ocuparán la carroza de homenaje a Estrella Palacios Domínguez

Este año a Estrella Palacios Domínguez le correspondía ser homenajeada por sus 25 años de haber sido Reina del Carnaval de Mazatlán.

Pero la Alcaldesa de Mazatlán optó por no recibir ese homenaje ni en la coronación ni en el desfile.

Pero lo que sí pidió, fue otras reinas del Carnaval participaran en la carroza que le correspondía.

En ella desfilarán Kathia Berenice Morales Luna, Tania Álvarez Mexía, Alma Loaiza Ayón y Lai Hing Audelo Chío.

Palacios Domínguez dijo que por su responsabilidad este año no va a poder desfilar en la carroza como es la tradición, pero ha pedido a grandes mujeres que desfilen en su lugar.

Recordó que el primer Carnaval del que tiene memoria fue cuando vio desfilar a Kathia Berenice Morales Luna y que tuvo la inquietud de contender por ese reinado.

“Ellas cuatro van a ser las reinas que me van a representar en un carro alegórico que se llama ‘Reinas que inspiran’ y justamente son mujeres que yo admiro mucho y que han hecho y dejado huella en este Carnaval como muchas otras reinas. Yo quisiera subirlas a todas”, manifestó.

Las reinas convocadas, expresó, son una representación de la mujer mazatleca y de cómo ha avanzado el País y en este Municipio, que es tiempo de mujeres.

Palacios Domínguez confió en que este Carnaval 2026 va a dejar huella, porque se busca que se conozca qué son los sinaloenses y qué son los mazatlecos, personas muy orgullosas de sus raíces y de la música sinaloense y así se ve reflejado en todos los eventos y en los carros alegóricos.