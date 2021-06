Cuén no se descarta para el Gabinete de Rocha Moya

Tras manifestar que en la próxima legislatura del Congreso del Estado habrá una alianza legislativa PAS-Morena, el fundador y dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, no se descarta para formar parte del Gabinete del Gobierno estatal que encabezará el doctor Rubén Rocha Moya.

En conferencia de prensa este martes en Mazatlán, en la que estuvo acompañado de los Alcaldes y diputados locales electos del sur del estado, dijo que con respecto al Gabinete del próximo Gobierno estatal no ha habido nada, el convenio que se firmó con la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional hay inclusión en lo que son los diferentes órdenes de gobierno.

“Con respecto al gabinete no ha habido nada, nada, nada, aquí el convenio que se firmó con la dirigencia nacional de Morena hay inclusión en lo que son los diferentes órdenes de gobierno, eso es lo que dice, más no es específico en el cómo, hay que recordar que en lo que son las candidaturas por razones obvias sí se eligieron estos distritos electorales y estas presidencias municipales, más no lo que es el gabinete (del Gobierno estatal)”, expresó Cuén Ojeda.

“Yo, por ejemplo, en lo que tiene que ver, aquí hay varios presidentes municipales electos, nosotros le vamos a dejar a ellos toda la libertad para que ellos escojan a los mejores perfiles, definitivamente, igual con el doctor Rubén Rocha Moya y un servidor quiero decirle que yo no trabajé para estar en algún lugar de la administración, yo trabajé para que el doctor Rubén Rocha Moya, yo lo dije de un principio, me voy a pegar como ‘guina’ y los 60 días estuve con él, yo no me despegué en ningún momento, ustedes me vieron en cada mitin, todo el tiempo a un lado de él, porque yo la pretensión mía era que él llegara como ya llegó a lo que es el Gobierno del estado de Sinaloa”.

Agregó que conociendo el pasado de Rocha Moya, será un Gobernador que administrará bien al estado.

“Y con ello, conociéndolo, conociendo su pasado, yo sé que va a ser un buen Gobernador y ya veremos si hay una oportunidad, ustedes saben que yo soy empresario, ustedes saben que mi vida en esto de la política no es precisamente para estar en un lugar estacionado, pero como una vez me preguntaron ¿Y usted quiere ser Gobernador del Estado de Sinaloa? yo les dije ‘nunca hay que decir de esta agua no beberé’, porque después me van a decir mentiroso, entonces vamos a valorar todo eso, no hay nada al respecto sobre esto”.