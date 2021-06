¡Cuidado, eso es delito... denuncie!

Y, contrario a lo que puede pensarse, cualquier persona, hasta usted o su vecino, pueden cometer delitos electorales, y también funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas y ministros de culto religioso, notarios públicos y ex magistrados electorales, consejeros electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.

¡Ponga atención!

Son muchos los delitos que se pueden cometer en contra del derecho que los ciudadanos mexicanos tenemos de ejercer un voto universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible, si te encuentras en unos de estos casos... ¡ten cuidado, es un delito... denuncia!

Según la Fiscalía en Delitos Electorales, son 10 los delitos electorales más comunes, mismos que los ciudadanos deben conocer y denunciar, y pueden ser cometidos por cualquier persona, por un servidor público, un funcionario electoral, un funcionario partidista, un ministro de culto, un diputado o senador electo, en el caso de las elecciones federales, a Gobernador, diputado local, presidente municipal o regidor; un Notario Público o ex magistrados electorales, consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.

Uno. Utilizar bienes o servicios públicos en una campaña. Las personas que trabajan en el Gobierno no deben destinar dinero, bienes o servicios públicos que tengan a su disposición, en virtud de su encargo. ¿Le suena ese delito? ¿Despensas con sello de alguna institución pública para “invitarte” a votar por un candidato?

Dos. Condicionar el acceso a servicios públicos y programas sociales. Los servicios públicos y los programas sociales que el gobierno distribuye en beneficio de la población no pueden ser restringidos por motivos electorales. ¿Ha escuchado que si no vota por un partido determinado no le van a pavimentar su calle?

Tres. Comprar o coaccionar el voto a servidores públicos. Trabajar en el gobierno no implica la obligación de apoyar a un partido político. Comete delito electoral el servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de campaña, a que voten o se abstengan de votar por un candidato o partido.

Cuatro. Intimidar durante la jornada electoral o impedir el acceso a las casillas. ¿Sabe de personas que obstruyen el paso a las casillas, sobre todo a quienes están identificados plenamente con partidos que no les son afines? En ocasiones estas personas pueden estar armadas.

Cinco. Rebasar los montos legales o utilizar dinero o utilizar dinero ilícito en las campañas. Los partidos políticos reciben financiamiento público para sus actividades, incluso pueden recurrir a financiamiento privado, pero con los límites legales, pero si rebasan esos montos o reciben dinero de procedencia ilícita, es un delito.

Seis. Destruir o dañar material electoral. ¿Recuerda los tiempos en los que había caravanas para destruir boletas electorales, actas, urnas y otro material electoral? Si bien ya no es tan común, todavía puede darse.

Siete. Incumplir obligaciones de rendir cuentas. Comete delito el candidato o funcionario partidista que se abstenga de realizar la comprobación y justificación de los gastos ordinarios y de campaña.

Ocho. Publicar encuestas fuera de los tiempos autorizados. En este proceso, principalmente, se ha vivido una guerra de encuestas en las que todos los candidatos se presumen ganadores, pero si lo hacen tres días antes de la elección, incurrirán en un delito electoral.

Nueve. Inducir el voto siendo ministro de culto. ¿Fue a la misa dominical y el sacerdote le llamó a votar por un candidato en particular? ¿El pastor de su templo hace proselitismo por un partido? Están cometiendo un delito electoral.

Diez. Alterar los datos de la credencial de elector. ¿Sabía que algunos muertos resucitan el día de la elección? Es el mecanismo que se usa para alterar el resultado de la elección.

Todos los delitos son sancionados con penas monetarias desde 50 días multa hasta 5 mil días multa, y prisión de 2 hasta 15 años de prisión.

Si usted es víctima o testigo de un delito electoral, ¡denúncielo! La FEDE llama a hacerlo a través de un agente del Ministerio Público del Fuero Común o Federal, a los sistemas de atención ciudadana FEDENET y FEDETEL, una denuncia por escrito ante la FEDE o ante policías que levantarán un formulario con la denuncia.

En Mazatlán, la FEDE está ubicada en la Avenida del Mar, dentro de las instalaciones de la Fiscalía General de la República.