De 23 emergencias que se atendieron entre el 24 y la madrugada del 25 de diciembre, 11 fueron provocadas por pirotecnia, manifestó el comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán, Saúl Alfredo Robles Chávez.

”Atendimos 23 emergencias entre el 24 y la madrugada del 25, lo importante resaltar aquí que de estas 23 emergencias, 11 fueron causadas por pirotecnia, atendimos siete incendios de casa habitación, cuatro fugas de gas, ocho incendios de baldío, un vehículo y un incendio de una llantera”, continuó Robles Chávez en entrevista.

”Las fugas de gas causadas también por mascotas, las mascotas también desesperadas por el sonido de la pirotecnia tumbaron los tanques de gas, entonces ésto hizo que se detonaran las fugas casi simultáneamente, esto fue entre las 12:00 (de la noche) y la 1:00 de la mañana”.

Recalcó que aún falta conciencia de la gente para evitar el uso de la pirotecnia al festejar.

”Lo menciono precisamente por eso, por la falta de consciencia de la gente al momento de festejar, creo que estamos usando todavía este tipo de hábitos al festejar en donde no nos beneficia en absolutamente en nada, al contrario, como se da cuenta causamos daños innecesarios, 3 incendios de casa habitación de los 7 que atendimos fueron causados por pirotecnia”, reiteró el comandante de Bomberos.

Recordó que como la campaña que este cuerpo de rescate ha estado lanzando todo el mes, el llamado es a los padres de familia, principalmente a los adultos, a no llevar pirotecnia a sus casas, a no ofrecerles alguna forma de festejo con pirotecnia a sus hijos porque esto está causando problemas en la ciudad.

”Ojalá que la gente haga conciencia de que esto no debe de continuar, el uso de la pirotecnia, ese es el llamado principal, en no usar pirotecnia, festejar de manera segura, no necesariamente tenemos que festejar con ese tipo de artefactos explosivos, aparte de que les puede causar una lesión irreversible a sus propios hijos le estamos causando daños a terceros”, continuó Robles Chávez.

”En ese 31 de diciembre (próximo) aumenta el nivel de accidente vehicular porque la gente anda queriendo dar el abrazo de un lugar a otro y esto nos puede causar accidentes vehiculares y sí el llamado es a no manejar, si ya tomaste algunas bebidas alcohólicas mejor mantente en casa, de igual manera si tú no fuiste quien tomaste es más seguro mantenernos en casa porque a veces no somos nosotros los que causamos el accidente, puede ser alguna persona que esté en estado de ebriedad la que pueda causar un accidente lamentable como en algunas ocasiones ya lo hemos tenido”.