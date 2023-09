MAZATLÁN._ El día martes Claudia Magdalena Cárdenas, Síndico Procuradora, propuso como relevo de Rafael Padilla Díaz, titular del Órgano Interno de Control a Jesús Efraín Vega Ramírez, ante esto el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin declaró que efectivamente está facultada para hacerlo, sin embargo será el Cabildo en pleno quienes aprueben o no dicha propuesta.

“Ella está facultada para presentar las propuestas al cabildo, el cabildo está facultado para analizar, aprobar o desaprobar, así que hay que esperar a que esa propuesta llegue, se dialogue en la sesión de Cabildo y obviamente como todo, si no está de acuerdo se hacen otras propuestas”, señaló el Alcalde.

Esta tarde mantuvieron una reunión en la que si bien no se tomó una determinación sobre si Vega Ramírez será o no electo para asumir el puesto, si se agregó el punto al orden del día de la sesión ordinaria de Cabildo No. 45, que se llevará a cabo este jueves a las 12:00 horas en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento.

Seguimos nosotros mañana en la sesión, yo hago mi propuesta como lo faculta la ley, ahorita no hubo ninguna observación en ningún sentido en ese dictamen y en esa propuesta que yo realizo, ya está en la orden del día

El interés por definir al candidato ideal para el puesto es debido a que para el próximo 4 de octubre concluye el periodo de administración del titular actual, por lo que desde mayo a la fecha ha recibido 15 propuestas de ciudadanos interesados en asumir el cargo y en proceso de selección Jesús Efraín Vega Ramírez fue seleccionado para ser propuesto.