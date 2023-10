MAZATLÁN._ La que viene no es una elección de colores partidistas sino de creencia, de valores, muy específica, manifestó el aspirante a la candidatura a la Alcaldía de Mazatlán que el pasado 5 de octubre dijo que si le tocara abanderar el Frente Amplio por México, sería con los colores del Partido Sinaloense.

“No hay alternancia posible si no existe una alternativa clara, la elección que viene no es cuestión de colores partidistas, es una cuestión de creencias, de valores muy específica, y creo que si caemos en un juego simplemente de ficción o de simulación pues eso no va ayudar a nadie”, agregó Mejía López, ex titular de la Secretaría de Educación Pública de Sinaloa, tras manifestar que no acudió a una reunión de aspirantes a esa candidatura porque la convocatoria no era clara.

“Hay que decirlo con claridad, existen diferencias, sí existen diferencias que en un proceso cuando lo vayan dictando los partidos podrá irse resolviendo con claridad, por eso yo estaré atento a cómo piensa el Frente resolver esas diferencias frente a la ciudadanía de manera clara y entonces pues en virtud de mi libertad ir tomando decisiones”.

Reiteró que es importante convocar a los partidos del Frente Amplio por México, (integrado por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática y organizaciones ciudadanas) y luego seguir convocando a otros como el Partido Sinaloense.

“Pero que venga con esta amplia unión que nos saque de una política en donde podamos caer simplemente en que todos nos parecemos demasiado, no”.

“Yo digo mi convicción tiene que ver con mi ciudad, no tengo cuestiones personales, no vivo de ni vivo para la política, por eso para mí si es muy importante decir una y otra vez: eso significa que Mazatlán merece más, hay que salirnos de esa política de la cual están hartos los ciudadanos”.

Enfatizó que se tendrán que sumar diferencias, pero siendo muy claros qué distingue a unos y a otros.

“Y hoy se convocaba a un desayuno donde pues no quedaba simplemente claro el propósito, no quedaba claro qué tipo de reglas se podrían querer plantear, no había mucho tipo de claridades como si fuera parte de un viejo juego que ese mismo juego es el que hay que dejar a un lado”, expresó Mejía López.

De acuerdo con lo que se informó públicamente, a dicho desayuno fueron convocadas las siete personas que hasta el momento se conocen como aspirantes a la candidatura a la Alcaldía de Mazatlán que son Maribel Chollet, Aarón Flores Estrada, Martín Pérez Torres, Juan Alfonso Mejía López, Guillermo Romero Rodríguez, Roberto González y Armando Zamora Canizález.