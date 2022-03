Defensa de quien dice no haber inyectado a Anahí en Mazatlán, carece de lógica jurídica: abogado

MAZATLÁN._ La defensa de la clínica al decir que ellos no inyectaron a Anahí en los glúteos, que al final le ocasionó su muerte, carece de lógica jurídica, opinó Francisco Villarreal Gastélum, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa AC.

Días atrás, la madre de Anahí y su familia sostuvieron que la defensa de quien supuestamente le realizó el procedimiento a la mujer de 36 años es que ella no la inyectó, para el litigante esta excusa carece de carácter legal y se está tratando de deslindar de responsabilidades.

“Es un argumento meramente defensivo, es para efecto de deslindarse de responsabilidad, o sea, no van a aceptar que ellos utilizaron cierto medicamento que le generó la muerte, porque vino el desenlace. ¿y qué dijeron ellos? ‘No pues le dimos el medicamento y ella se lo aplicó’”, mencionó.

“Es como diciendo ‘yo no soy culpable, vino por el medicamento y se lo aplicó’, no tiene lógica jurídica para efectos legales, pero sí tiene un efecto con sentido defensivo para ellos para efecto de no caer en una responsabilidad”, añadió.

Para Villarreal Gastélum lo que viene ahora es que los investigadores deben indagar en otras clínicas de belleza cómo se realizan ese tipo de procedimientos, para hacer una buena carpeta de investigación. La pena para la persona responsable si se determina un homicidio culposo será de entre 6 y 10 años, o de 22 a 50 años si se determina que se actuó de manera dolosa.

“Sí le ayuda de inicio, pero si el investigador hace la investigación, y entrevista a clínicas establecidas de manera legal, certificada, y si del testimonio, con entrevista se desprende de que ese autoaplicativo pues obviamente puede ser posible, se le beneficia ese tipo de argumento defensivo que tiene”, detalló.

“Si es un homicidio culposo estamos hablando de una pena de entre 6 a 10 años de prisión, en caso de que sea un homicidio doloso, que sea una especie de negligencia del médico y que se acredite la dolocidad son entre 22 a 50 años”, agregó.