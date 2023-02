MAZATLÁN._El Alcalde Édgar González Zataráin defendió a su hermano Geovani, luego de que es señalado en algunas páginas de medios de comunicación de presuntamente cobrar “moches” por realizar pagos en el Ayuntamiento.

Dijo que su hermano no está encargado de las finanzas y los señalamientos podrían ser porque no otorgó convenios a los responsables de esas páginas.

”Él no paga, lo financiero no lo maneja él en absoluto, él se encarga de Recursos Humanos (en la Jumapam) y yo nunca he sabido que Recursos Humanos tenga esa capacidad, Recursos Humanos es muy acotado, el tema de la gerencia general y el equipo que llegó a la gerencia general y a la gerencia comercial y gerencia administrativa ni siquiera depende de posiciones que yo haya puesto”, añadió el Alcalde González Zataráin.

”Geovani tiene en el Municipio creo que 10 años, algo así, él llegó, ya tiene varios trienios y cuando llegamos nosotros acá le pedimos que se cambiara, no era obligatorio, como muchos hermanos de Alcalde que ya estaban, ustedes recordarán a la hermana de Alejandro Higuera, que ya tampoco tengo por qué andar (sacando) si ya estaban ahí, ya tienen aquí permanencia, ya tienen años”.

A pregunta expresa se preguntó que qué casualidad que hasta ahora se pueda dar ese tema cuando su hermano Geovani ya tiene varios años trabajando en el Ayuntamiento de Mazatlán.

”Qué casualidad que hasta ahora se pueda dar ese tema cuando finalmente ya tiene años aquí... (el señalamiento en algunos medios) es parte de las especulaciones, aquí hay que comprobar, hay que demostrarlo, es parte de las especulaciones, por esa razón yo siempre he dicho: pruebas, no vamos a tolerar nada y a nadie que esté haciendo algo mal”, continuó.

”Aquí se pisan muchos intereses, se pisan muchos callos cuando ajustas, el tema del Hospital (Municipal), cuando haces ajustes en el tema de Servicios Públicos por qué hemos dejado de gastar tanto por ejemplo en combustible en Seguridad Pública, por qué hemos eficientado el gasto en Servicios Públicos en materia de horas extras, en materia de combustible, en cada una de las áreas traemos un ajuste y obviamente se pisan callos y hay gente que se molesta hasta por los despidos, hay gente dolida porque se le despidió, incluso porque se les denunció”.

El Presidente Municipal recalcó que siempre ha dicho que se hará investigación siempre abierta para cualquiera, sea quien sea y se actuará, en el caso de su hermano si se presenta la denuncia formal no será con él, sino con las instancias correspondientes y ese es un asunto que él no puede frenar.

”Ahí están las instancias, yo siempre he dicho y no hemos tenido contemplación para nadie”, reiteró el Alcalde.

Dio a conocer que este tema no lo ha platicado por su hermano porque conoce lo que es su familiar, es muy responsable, se ha abierto camino sólo durante mucho tiempo, ha estado en Gobierno del Estado, tiene sus propias relaciones y amistades.

Y reiteró que los señalamientos en contra de su hermano tienen que ver con que se pisan callos con la salida de mucha gente, Geovani conoce la dinámica de Recursos Humanos del Municipio y obviamente se encontraron “aviadores”.

”Él conoce la dinámica de Recursos Humanos del Municipio y obviamente que encontramos ‘aviadores’, en Comunicación Social encontramos ‘muchos aviadores’, fíjense quiénes manejan eso (los señalamientos contra su hermano), páginas que tenían convenio con el Municipio, casualmente, que las operaba quién en Comunicación Social, pero eso lo daremos a conocer”, enfatizó González Zataráin.

”Claro, claro, (los señalamientos vienen de ahí de que no se les dio convenios en su administración), ya traemos ahí bien todo documentado, se les olvidó dejar una información ahí, un disco duro con información donde viene toda la relación ahí de todo eso, claro que la vamos a dar a conocer, por ahí va el asunto, por ahí va, vean quiénes son, cuáles son, si ustedes revisan lo que publicaron esas páginas hace seis meses van a encontrar ahí”.

Recalcó que más que afectarlo como Alcalde los responsables de esas páginas están buscando contratos que no se les dio en su administración.”Más que tardada yo creo que están buscando una cosa que no les dimos”, continuó.

¿Convenios?, se le preguntó.”Así es, convenios y nada de eso”, contestó el Presidente Municipal .