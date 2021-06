Deja tormenta tropical Enrique en Mazatlán 18 personas evacuadas, inundaciones en avenidas y playas cerradas

Un total de 18 personas evacuadas en Villa Unión, inundaciones en tramos de varias avenidas, el cierre de las playas, caída de algunos árboles y un apagón en el Fraccionamiento Playa Sur dejaron las lluvias intensas de 130.6 milímetros y ráfagas de viento que se presentaron en el municipio de Mazatlán generadas por la tormenta tropical Enrique en su trayecto por el Océano Pacífico hacia Baja California Sur.

”Hasta este momento tenemos registrados solamente a lo que es el número 911 solamente 15 atenciones en general relacionadas específicamente con derribo del tendido eléctrico, árboles que se han caído, encharcamientos diversos por todo lo que es la zona urbana sin mayores afectaciones, sin mayores problemas”, dijo el Coordinador Municipal de Protección Civil, Eloy Ruíz Gastélum al encabezar a las 13:00 horas de este martes la segunda y última sesión extraordinaria del Comité Local de Atención de Emergencias por dicho fenómeno meteorológico.

”En lo que es la Sindicatura de Villa Unión tuvimos la necesidad de activar lo que es un refugio temporal que es la Escuela Primaria ‘Sixto Osuna’, de momento solamente tenemos ahí 8 personas resguardadas, pero la evacuación fue de 18 personas, el resto de las 10 personas fueron reubicadas con familiares en la misma sindicatura, en éstos momentos se va a realizar un recorrido por las zonas bajas del Río Presidio en coordinación con Guardia Nacional, ya está presente allá Sistema DIF Municipal y está Sector Salud para la atención inmediata a estas personas que tenemos en resguardo”.

Precisó que las evacuaciones de dichas personas fueron en una invasión, la Ampliación 7 de Abril, que es considerada como de riesgo por estar cerca de un canal que tuvo un crecimiento en sus niveles de agua.

También dio a conocer que además de Villa Unión no se tuvo ninguna otra afectación en la zona rural de Mazatlán, mientras que los arroyos y canales en el municipio se reportaron que estuvieron entre un 80 a 90 por ciento de su capacidad.

”Las condiciones climatológicas van a prevalecer, así como hemos tenido las últimas 24 horas, lluvias de moderadas a ligeras en calidad de intermitentes, posiblemente desciendan un poquito estas precipitaciones pluviales a partir de las 9 de la noche (del martes), el reporte que nos acaba de dar el representante del Sistema Meteorológico Nacional comenta que posiblemente ya no tengamos afectaciones para mañana (para este miércoles)”, reiteró Ruíz Gastélum tanto en entrevista como en la sesión de dicho Comité que está integrado por mandos y titulares de instituciones de seguridad pública y dependencias de los tres niveles de gobierno, así como de organismos de auxilio y rescate.

Por su parte el representante del Servicio Meteorológico Nacional en Mazatlán, Hugo Nordhal, manifestó en la sesión realizada en el Casino de la Cuarta Zona Naval, que la tormenta tropical que seguía avanzando hacia la costa este de Baja California Sur, dejó en este municipio lluvias de 130.6 kilómetros por hora y continuaban los pronósticos de precipitaciones pluviales menores y de manera intermitentes para la tarde noche del martes en esta ciudad y de ligeras a fuertes en algunas partes.

”Aquí nos ha dejado desde ayer (lunes) hasta hoy a las 12:00 del día (del martes) tenemos un registro de 130.6 milímetros acumulados, hasta ahorita tenemos vientos con rachas de hasta 43 kilómetros por hora y seguimos en vigilancia porque el sistema probablemente nos siga arrojando precipitaciones pluviales intermitentes”, añadió Hugo Nordhal.

Por su parte el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Magallanes Moreno, reiteró que por el fuerte oleaje generado por la tormenta tropical todas las playas de Mazatlán estuvieron ayer con bandera roja y se impidió que las personas bajaran a la arena para prevenir algún incidente o hecho que lamentar.

En tanto que el subdirector de la Policía de Tránsito Municipal, Jesús Antonio Estrada Díaz, manifestó que por las fuertes lluvias que se presentaron durante la noche del lunes a ayer fueron cerrados a la circulación vehicular tramos de las avenidas Internacional, en la Colonia Benito Juárez; La Marina y Camarón Sábalo.

También se dio a conocer que un tramo de la Avenida Cruz Lizárraga presentó anegamientos, principalmente en el cruce con la Avenida Lola Beltrán.

”Conforme bajó el nivel de abrieron las vialidades, hasta ahorita están abiertas todas las vialidades, entre lo bueno se puede decir que no hubo vientos, no hubo semáforos, no hubo árboles derribados (sobre calles y avenidas), o sea, no hubo más daños, no se obstruyeron vialidades por objetos que se hayan caído, nada más la pura lluvia, la pura agua, pero se estuvo actuando a tiempo, se estuvo cerrando las vialidades a tiempo y conforme baja el nivel se abren las vialidades”, dijo Estrada Díaz cerca de las 10:00 horas.

Añadió que no se tuvieron reportes de vehículos varados.

Mientras que el titular de la SSPM, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, dijo que además de dos familias evacuadas en Villa Unión se monitorearon ríos y arroyos sin que se presentaran afectaciones.

”La zona urbana (de Mazatlán) se nos subió un poco el nivel ya que teníamos marea alta, como eso de las 3:00, 4:00 de la mañana, pero ahorita todo está fluyendo bien, no hubo ningún contratiempo, hubo uno que otro turista que quedó para ir a sus lugares, se les apoyó en el traslado, hasta ahorita todo marcha bien”, dijo Alfaro Gaxiola.

Personal de la CFE dio a conocer que cerca de las 13:00 horas se reportó una falla en el suministro de energía eléctrica en el Fraccionamiento Playa Sur, en este puerto, por lo que se trabajaba para arreglar el desperfecto y se estaba al pendiente por si se presentara alguna otra afectación.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que durante la noche del martes y la madrugada del miércoles la tormenta tropical Enrique pudiera ingresar a tierra sobre la costa sureste de Baja California Sur y su amplia circulación ocasionará lluvias puntuales intensas en Baja California Sur (sur), Durango y Sinaloa, entre otras.

Añadió que para este miércoles Enrique, ya como Depresión Tropical atmosférica superior, seguirá ocasionando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.