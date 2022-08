Dejaron pandemia y descuido de gobiernos anteriores en total desastre las escuelas: Rocha Moya

La pandemia del Covid-19 y el descuido de Gobiernos anteriores dejaron en total desastre las escuelas en la entidad, por lo que se pide a padres de familia que ante el próximo regreso a clases no bloqueen vialidades para exigir que se mejores las condiciones de planteles porque los están atendiendo, dijo el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

“Díganles que no cierren las calles, les estamos arreglando en todo el Estado, nada más que la pandemia y el descuido de los gobiernos anteriores nos dejaron en total desastre las escuelas, pero estamos permanentemente atendiéndolas, tenemos un padrón de 117 escuelas en el estado que les tenemos que resolver el problema electricidad, se robaron cables, vandalizaron, etcétera”, añadió Rocha Moya.

“¿Cuánto nos cuesta eso?, 130 millones de pesos, ya están autorizados para meterle, ya los están trabajando, aquí está José Luis de Obras Públicas, pero además el Isife (Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa), estamos trabajando en eso, no hay necesidad de que se distraigan, yo mejor que nadie que soy maestro y que sé, yo estoy, nada más que no tenemos capacidad para hacerlo todo al mismo tiempo”.

Recalcó que se tiene que reconstruir la Escuela Primaria “Sixto Osuna” en Villa Unión, ya se tiene autorizado el presupuesto porque esa obra cuesta de 26 a 30 millones de pesos y ya se está trabajando en ello.

Sobre el tema de las vacunas contra el Covid-19 en Sinaloa, manifestó que lo que ocurre es que se agota la proveeduría, pero ya se ha anunciado que van a llegar 10 millones de dosis al país porque México tiene el recurso ya en el organismo correspondiente de la Organización de las Naciones Unidas para la adquisición de las vacunas que le hacen falta al país, es una cantidad de 78 millones de dólares.

“Entonces estamos esperando que nos provean en el mundo y en el mundo la proveeduría de la vacuna se agota y esperemos que ya el próximo fin de semana ya tengamos de nuevo la dotación que nos corresponde a Sinaloa”, recalcó el Gobernador.

También dijo que se brinda apoyo a pescadores por medio del Bienpesca federal y en el caso del Estado se les da otro apoyo a las personas que trabajan en dicho sector, aunque es menor que la cantidad federal, pero que tiene que ver con apoyo para la gasolina.

Además, expresó que cuando se presentan inundaciones por las lluvias como ocurrió recientemente en Elota, se les brinda el apoyo.

“En Elota ha llovido mucho, en todas partes, es más, nosotros no estamos esperando, estamos haciendo un levantamiento e inmediatamente vamos y les apoyamos no solamente con la despensita, no, no, les estamos apoyando para que compren su, no queremos tardarnos, se los hemos estado dando en efectivo para que resuelvan su problema de colchones, de cosas, muebles que se afectan”, recalcó el Gobernador de Sinaloa.

“Entonces nosotros los estamos atendiendo, si nos tardamos para declarar el desastre hay que esperar meses para que vengan los apoyos porque tienes que hacer el trámite y luego la federación declara el desastre y después se hace un levantamiento, nosotros ya lo estamos haciendo”.