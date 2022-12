Del 2019 al 2022 se le dio a Jumapam más de $480 millones en aportaciones extraordinarias: Alcalde

MAZATLÁN._ Desde el 2019 hasta el 2022, a la Junta Municipal de Alcantarillado y Agua Potable de Mazatlán se le han dado más de 480 millones de pesos en aportaciones extraordinarias, muy aparte de su presupuesto anual, informó Édgar Augusto González Zataráin, Presidente Municipal.

El Edil explicó que en el 2016, 2017 y 2018, tres años antes de que Luis Guillermo Benítez Torres, ex Alcalde de Mazatlán gobernara de manera completa un año en Mazatlán, a la paramunicipal sólo se le aportaron 53 millones 456 mil pesos, por lo que los recursos extraordinarios se potenciaron durante la gestión del ex Alcalde del puerto, quien dejó la Presidencia en octubre del 2022.

“En el año 2016 se le dio 36 millones a la Jumapam, en el 2017, 13 millones; en el 2018, 4 millones 456; el 2019, 111 millones 992; en el 2020, 103 millones 717; 2021, 138 millones 869; el 2022, 126 millones 318, además de subsidio esto incluye también el tema de obra”.

–¿Entonces se potenció mucho con el Gobierno de Luis Guillermo Benítez Torres para acá?

“Desde el 2016 fueron 36 millones, el 2017, 13; se potenció mucho en el 19, 20, 21 y 22, ahí está, más o menos son como 430 millones de pesos por lo menos”, respondió el Alcalde de manera pronta.

Debido a esta suma de recursos erogados, González Zataráin señaló que es importante realizar la auditoría que anunció días atrás, es vital ver en qué se está yendo tanto dinero.

“En términos generales pues, ¿algo debe de haber porque no alcanza el recurso?¿por qué siempre están en números rojos?

–El gerente general dijo que era muy apresurado de su parte haber dado las declaraciones que se ocupaba una auditoría porque estaban en el proceso de recepción que todavía no han notado ninguna cosa irregular ¿qué opinión le merece?

“Yo primero prefiero tener las auditorías y no está por demás, no me sobra, finalmente si no sale nada, pues que bueno, pero sí sale algo, ahí se va a saber, yo creo que no está por demás”.

El Alcalde indicó que algo está ocurriendo en la paramunicipal, por ende, es de vital importancia revisarla, además de que ese dinero no se traduce en buenos servicios para la comunidad, dado que las demandas por malos servicios no paran de llegar.

“Algo está pasando ¿por qué tiene que estar subsidiando el Municipio? ¿Por qué tiene que estar haciendo la obra el Municipio? ¿por qué tiene que estar habiendo un montón de fugas y luego dicen que no hay para los materiales para reparar? ¿por qué sucede eso?”, cuestionó.

“Yo solamente recibo el reclamo de la sociedad y en función del reclamo social, a mí me surgen sospechas, yo prefiero enterarme con un especialista en esta materia que me diga, hay esto, hay esto y hay esto”.