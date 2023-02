MAZATLÁN._ El chofer de auriga blanca de la CNC, Francisco Loubet Covarrubias, denunció ante Noroeste que ya no aguanta la corrupción de los inspectores de Vialidad y Transporte de Mazatlán que instalan filtros en diferentes puntos de la ciudad para pedir dinero.

Dijo que a pesar de que ya expuso su queja con el Delegado de Vialidad y Transporte de Mazatlán y con el jefe de inspectores no hacen nada por acabar con estos abusos.

En las instalaciones de Noroeste, acompañado de su esposa Concepción Lugo, el trabajador del volante señaló que desde hace dos años es acosado y perseguido por los inspectores de Vialidad y Transporte en los vehículos de ellos y en los del Gobierno estatal, ya que él no se presta a la corrupción y no les da dinero.

“Me paran y me andan buscando haber qué me encuentran, me paran para revisar papeles, entonces, yo soy la única persona que me he negado a darles la cuota, es una cuota de entre 20, 50 y 100 pesos, yo no estoy de acuerdo con eso”, dijo Loubet Covarrubias.

“Nos paran y quieren papeles, pero no te los revisan, nomás extienden la mano, se me atraviesan por el carril de la derecha para que yo me pare, ya tienen como 20 años con esa práctica, entonces yo me he negado, por eso ha sido una persecución hacia mi persona”.

El auriguero dijo que hay varios filtros de inspectores instalados en diferentes puntos de la ciudad y en cada uno de ellos piden dinero.

“Ellos siempre me han querido quitar dinero y yo no me dejo, es la molestia de ellos, los filtros están en la zona turística, otro en el malecón cerca de la Rafael Buelna, en el Acuario, en el Faro y subiendo el malecón a mano derecha en el primer descanso, y en Zaragoza que colinda con Paseo Claussen, y se van al Faro”.

Dice que hasta al personal de los catamaranes les piden dinero los inspectores, de 500 pesos por cada turno.

“Ya fui a denunciar a Vialidad y Transporte tres veces, me entrevisté con el Delegado, y con el jefe de los Inspectores que se apellida Memo Tolosa y él me dijo que los tenía que denunciar simplemente”.

Por su parte, Concepción Lugo, esposa de Francisco, dijo que una licenciada de Vialidad le contestó que si esta platica está es porque alguien se presta para hacer corrupción.

Según la ley son ocho personas las permitidas en cada auriga, y hay choferes que traen 10, 12 personas, unos se van adelante y otros atrás, pero aunque vayan vacíos los inspectores “hacen” su trabajo. Todo el transporte llega con ellos y es un dineral que quitan, dijo Francisco.

“El delegado me dijo que iba a enviar un escrito a Culiacán, yo nunca vi ese escrito, si 10 veces me paran, 10 veces tengo que entregar los documentos”, señaló.

“La vez pasada me pararon por tener una rayita en la auriga, andan buscando un pretexto y quieren que me pare para estarme jodiendo, a mí no me conviene estar pagando 10 veces un día, y 10 veces otro día y así”.

Informó que son como 500 pulmonías, 800 aurigas y todos los camiones urbanos.

“Le dije a Tolosa, tú tienes 20 años y nosotros el transporte sufriendo por culpa de ustedes, porque ustedes no ponen remedio a esta situación”.

Denunció que los inspectores más bravos son a los que les dicen “El hotdoguero”, “Víctor”, “El Macanas”, “El Peco” y “El Juanón”.

Nadie de los inspectores de Vialidad y Transporte de Mazatlán trae identificación ni gafete a la vista de todos, sentenció Francisco.