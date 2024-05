MAZATLÁN._ El fundador y líder del Partido Sinaloense (PAS) y actual candidato a diputado federal plurinominal de la coalición “Fuerza Corazón X México”, Héctor Melesio Cuén Ojeda, denunció ante los medios de comunicación las amenazas que han sufrido algunos operadores políticos del PAS a tan solo unos días de la jornada electoral.

“En este momento están haciendo llamadas a operadores nuestros amenazándolos, esa es la situación que hay pero estoy seguro que esto no viene de la delincuencia organizada, viene del Gobierno del Estado, es la forma en como trabajan ellos, la forma en cómo hacen política, es una elección de Estado, y nosotros estamos trabajando para contrarrestar eso”, expresó Cuén Ojeda.

“Reciben llamadas, no puedo decir las palabrotas que dicen ‘que te salgas de ahí o te va a ir mal’, pero bueno yo le digo a nuestra gente que no tengan miedo, no se trata de gente de otro tipo sino que es el propio gobierno. Son amenazas, quieren sembrar y quieren deprimir la participación ciudadana”, afirmó.

El líder moral del PAS declaró que compañeros del partido fueron ‘levantados’ y han recibido una agresión permanente desde el inicio del mandato del Gobernador Rubén Rocha Moya, al inicio contra presidentes municipales, después diputados y actualmente operadores políticos.

“Hoy están yendo por operadores nuestros de tal manera que acaban de secuestrar a algunas gentes y en ese tenor hace ya casi un mes y dentro de ellos iba el secretario de donde se quedaron con toda la información del Partido Sinaloense”, mencionó.

Según declaró les han solicitado de manera coercitiva retirarse de la contienda electoral y abstenerse de ejercer su derecho al voto el próximo 2 de junio, todo esto a través de llamadas telefónicas.