MAZATLÁN._ Ex alumnas de la Universidad del Pacífico Norte, en Mazatlán, denunciaron públicamente cobros que consideran injustos y excesivos para lograr su titulación y hacer diversos trámites.

Fue la mañana de ayer jueves, momentos antes del inicio del Séptimo Congreso Multidisciplinario C+Unip 2023, que se realizará del 1 al 3 de junio en el Centro Internacional de Convenciones, donde manifestaron su inconformidad ante personal de medios de comunicación tras asegurar que la directora del plantel no las ha querido atender.

”Todavía están haciendo que paguemos congresos que ellos no nos dieron cuando fue Covid-19, dos años estuvimos en línea, entonces dos años ellos no hicieron el Congreso y ahora quieren que los paguemos, 2 mil 500 pesos por cada congreso”, dijo April Annay Osuna Zamudio.

”O sea 5 mil pesos en total son los que tendríamos que pagar nosotros de dos años que por Covid la SEP (Secretaría de Educación Pública) fue la que canceló clases, por recomendaciones de ellos no se hicieron congresos, no se dieron clases (presenciales), entonces ahora quieren cobrar algo que no nos dieron, entonces pagamos este para poder estar ahorita aquí y no nos dijeran nada para poder entrar, pero el otro no lo vamos a pagar y es lo que estamos alegando porque quieren que paguemos el 2024 siendo que ya vamos a tener dos años de haber salido”.

También dio a conocer que quienes terminaron el servicio social y están por titularse sí pagaron un congreso si no se les va retrasar el título más de lo normal, hace dos años egresaron y hace días firmaron el acta y decidieron pagar el congreso.

”El 31 de julio nosotros ya vamos a tramitar nuestro título y es el problema que como estamos haciendo ésto tenemos que tener pagado, entonces se nos hace injusto y no queremos que se nos cobre ese congreso (del 2024), somos ahorita que han firmado alrededor de 50 alumnos y que tienen esa problemática son (los de ) todas las carreras, Terapia Física, Odontología, Criminalística”, continuó Osuna Zamudio.

”Todas esas carreras y todas las generaciones de tercero, cuarto es un alumnado como de unas 300 personas”.

También dijo que la UNIP es la escuela que más caro cobra el título en Mazatlán y en su caso para que le respetaran el precio del año pasado pagó 5 mil 800 pesos, pero para el 31 de julio, aparte de que le están cobrando los congresos tiene que pagar el resto de la titulación que da en total poco más de 18 mil pesos.

Otra estudiante manifestó que durante la pandemia los padres de algunos alumnos se quedaron sin trabajo y al retrasarse les aumentaron mucho los intereses.

Por su parte Itzhel Arámburo manifestó que en un año de pandemia les cobraron la mensualidad completa sin gastar luz, agua, Internet.

”Estando en nuestras casas la mensualidad se cobró completa y nos subieron intereses a las personas que nos retrasamos y pues motivos de pandemia algunos papás se quedaron sin trabajo, yo cuando fue tenía una deuda como de 60 mil pesos al año, la mensualidad eran 2 mil 600 y eran 300 pesos por cada tres días que nos atrasábamos”, precisó Arámburo.

”Fue mi mamá a platicar, hicimos un convenio y ya habíamos hablado, si quería empezar mis prácticas no las podía empezar porque no tenía liquidado, al momento de empezar mi servicio social fue lo mismo, entonces se supone que el convenio fue para estar haciendo las actividades normales y reincorporarme a las clases, pero no me dejaron hacerlo”.

Las estudiantes dijeron que al momento de la inauguración del Congreso, a las 12:00 horas de ayer jueves, se manifestarían y entregarían un escrito con sus peticiones al representante que envíe la SEP al evento en busca de que no les hagan dichos cobros injustos y excesivos en dicha universidad que es la más cara de las instituciones privadas de Mazatlán.

Dieron a conocer que otros alumnos no firman por temor a represalias.