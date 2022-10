$!Denuncian falta de recolección de basura en Mazatlán

El problema se registra en calles del Infonavit Playas, Infonavit El Conchi, Villa Florida, Villa Verde, San Jorge, San Fernando y ex Hacienda de El Conchi.

Señalan que tocaba que este lunes pasara el camión recolector pero no lo hizo ni siquiera este martes.

”Es muy malo el servicio de recolección de basura, no sé que está pasando pero no pasa el camión de la basura”, dijo Javier Antonio, vecino de Villa Verde.

Por su parte, Ana María Aguirre, vecina del Infonavit El Conchi, denunció que desde hace una semana no pasa el camión recolector y la basura permanece acumulada en el camellón de la Avenida Clouthier.

”Ya la basura tiene gusanos, y cómo no, si tiene una semana que no pasa el camión, así siempre ha sido, tardan en pasar y los perros, gatos y hasta ratas, destruyen las bolsas en busca de comida”, dijo.

En el Infonavit Playas, los vecinos denuncian que tiene tres días la basura y no hay servicio.

Además señalan vecinos de la calle Aguirre Benavides y Andador Playa El Caimanero, que les están pidiendo dinero para recoger esa basura acumulada en el estacionamiento.

Dicen que cuando pasa el camión no recoge toda la basura y les piden “cuota”.

Incluso enviaron a Noroeste fotografías de la basura acumulada en el estacionamiento de esa zona del Infonavit Playas.

Y en el Infonavit La Foresta, el problema es igual, no pasa el camión recolector de basura.

Este martes la basura ya cumplió dos días acumulada afuera de las viviendas en La Foresta.

Dicen los vecinos que ellos la sacan los días que debe pasar el camión, pero el personal de Servicios Públicos Municipales no cumple con los días y tarda hasta tres o cuatro días acumulada la basura.

”Siempre es lo mismo aquí, el camión no pasa los días que deber ser, debe pasar lunes, miércoles y viernes, y no pasa, mira esta basura es del lunes y ya estamos a martes y no pasa el camión”, señaló María Osuna.”

Y a parte no sabemos la hora en que vaya a pasar, a veces pasa muy temprano, a veces en la tarde o incluso por la noche, pero tarde mucho en pasar y ya tiene gusanos”.