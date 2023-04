MAZATLÁN._ Un avión de pasajeros fue desalojado la tarde de este miércoles en el Aeropuerto Internacional “General Rafael Buelna” de Mazatlán por una supuesta amenaza de bomba cuando ya se disponía a partir a Tijuana, Baja California, pero tras una búsqueda de poco más de cuatro horas no se halló ningún artefacto explosivo, resultó una falsa alarma.

Mientras tanto los pasajeros, la mayoría adultos, hombres y mujeres, pero también algunos niños y bebés en brazos, fueron trasladados nuevamente al área de espera mientras se les indicaba si podrían reanudar o no su vuelo.

”Eran como las 13:05 horas, nada más nos dijeron que bajáramos, no nos informaron nada más, ...el avión iba lleno”, dijo uno de los pasajeros consultados, que prefirió no hacer público su nombre.

Agregó que la aerolínea tampoco les ofreció algún apoyo para alimentación o algo, por lo que estuvieron en espera de que les informaran si podrían reanudar su viaje o no.

Mientras tanto frente a la terminal aérea también se desplegó fuerte operativo de seguridad por parte de personal del Ejército y de la Guardia Nacional, pero no se suspendieron las actividades ni la llegada y salida de más vuelos.

Nos bajaron sin decir nada: Luis Ángel ‘El Flaco’

Luis Ángel Franco Rivera, “El Flaco”, cantante de banda, es uno de los pasajeros del avión de Volaris que tenía salida a las 13:05 horas de Mazatlán a Tijuana.

Dijo que en el avión encontraron una nota de amenaza, y por eso los bajaron sin avisarles de nada.

“Resulta que nos bajaron del avión, no nos dijeron nada, obviamente para no asustarnos, pero nos estamos enterarnos por las noticias, que por amenaza de artefecto explosivo, por eso nos bajaron del avión, y están revisando el avión, encontraron una nota de amenaza, pero no encontraron el artefecto, qué bueno, y esa es la razón del porqué estamos aquí”, dijo el cantante en sus redes sociales.

“Es muy raro que pase este rollo en México, ha de ser una confusión o algo”.