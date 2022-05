Desaparición del Fonden ha sido la mejor decisión presidencial de todas: Protección Civil

La desaparición del Fondo de Desastres Naturales ha sido la mejor decisión presidencial de todas, manifestó la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, y la respaldó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Desde el 2020 que el Presidente nos instruyó a que hiciéramos todo el proceso de extinción del fideicomiso del Fonden fue algo muy atractivo para el ámbito legislativo, los Diputados y las Diputadas se volcaron a este tema e hicieron fuertes críticas a esta decisión presidencial, que déjenme decirles ha sido la mejor de todas”, enfatizó Velázquez Alzúa.

“Porque ahora ya en nuestros lineamientos de operación de este programa de operación específica para atender los datos ocasionados por fenómenos naturales, perturbadores, nosotros tenemos la posibilidad de entregar directamente los insumos a la población y lo hacemos a través de Sedena, de Marina y de la Guardia Nacional”.

Ahora el personal de dichas instituciones, con toda su logística e infraestructura que tienen, pueden llegar al último rincón del territorio nacional y en muy breve tiempo la población que ha sido afectada puede recibir una ayuda inmediata a los tres días o un poco más, continuó.

“Y nosotros estamos muy agradecidos por esta decisión, le quiero agradecer al biólogo Eduardo Olmos y a todo el equipo de la Dirección General para la Gestión de Riesgos por su transparencia y por la claridad”, recalcó.

“Nosotros estamos comprometidos a la continuidad de operaciones, es decir, nosotros tenemos qué vigilar que sigamos trabajando y actuado para la gente, a pesar de haber tenido una emergencia, a pesar de haber tenido un fenómeno natural, la Dirección General que encabeza el licenciado Héctor Amparano , tenemos un programa especial que nos ha permitido identificar la infraestructura federal, estatal y municipal más importante para que sigamos trabajando a favor de la gente y no se paralice el servicio a la comunidad”.

Entre otros puntos, también subrayó que la difusión es fundamental en la prevención, y el trabajo que se realiza en Protección Civil es para que quienes la laboran, actúen, pero si no la difunden a la población no serviría de nada.

“Por eso es que a través del Cenapred y a través de las redes sociales y de los medios de comunicación televisivos, la radio, también los impresos y también fundamental el perifoneo, nosotros mantenemos comunicada a la población y los podemos alertar si es que hay algún riesgo y qué decisión tomar si hay que evacuar sus casas, si tienen que salir y a qué refugio se tienen que mover, el perifoneo es fundamental”, recalcó Velázquez Alzúa, entre otros puntos.

“Nosotros usamos absolutamente todos los medios habidos para poder llegar la comunicación permanente de la gente, que la gente esté enterada, que sepan lo que está sucediendo en su comunidad, en su municipio, para que salven su vida y la de sus familias”.

El Gobernador Rubén Rocha Moya enfatizó en su mensaje, que Protección Civil es como dijera el Presidente Andrés Manuel López Obrador, amor al prójimo, solidaridad, pero también es capacidad de autoprotegerse, es cultura, es tener la capacidad de identificar un fenómeno, de prevenirlo y por fortuna se tiene una larga historia en el País en esta materia.

“Los ciclones tropicales no solo son retos que estamos esperando correr, sino son beneficios que estamos esperando recoger, es decir, me daría mucho gusto, aunque tuviéramos que prepararnos para mitigar, que ahorita me llegara una tormenta tropical, qué le hace que fuera un cicloncito, no más uno, porque estamos padeciendo la sequía”, añadió Rocha Moya.

“Y bueno, nosotros tenemos un sistema de presas que entre otras cosas sirven como instrumento mismos de la Protección Civil porque evitan las inundaciones, ahí las tenemos para almacenar, esto nos hace muy bien”.

También dijo que todos deben estar atentos a este tema, pues México por su condición geográfica, por su peculiaridad en la orografía sufre y se beneficia de una serie de fenómenos naturales y hablando de lluvias y ciclones mucho benefician y mucho afectan a Sinaloa, por lo que se tienen que atender por razones naturales, pero también por acciones del hombre.

Recordó que en algunos casos la gente se resiste para ser evacuada ante el peligro por la creciente de un río, tiene que ir la autoridad para sacarlos porque no quieren irse, prefieren irse junto con sus pertenencias.

“Por eso muy importante las medidas que ha tomado el Presidente de México, Laura, yo estoy de acuerdo contigo, y quiero decirles que fui el moderador de mi bancada en el Senado para defender justamente que cambiara de Fonden a Recursos del Presupuesto, que no era otra cosa”, subrayó el Gobernador de Sinaloa.

“ La gran polémica es que cómo iba a desaparecer el Fonden y el recurso del Fonden, un fideicomiso que tenía estancado el dinero ahí y que tenía capacidad de pasar de un año a otro porque era un fideicomiso, un objeto particular específico, pero que finalmente era muy poco eficaz y muy desaseado y corrupto, discúlpenme ustedes”.

Recordó que en una colonia que se inundó en el 2013 hubo grandes daños y en muchas partes y pasaron cinco años y no había arreglo, se hacían levantamientos por muchos organismos, pero no se pagaba y el año pasado se tuvieron los huracanes “Nora” y Pamela” y los miembros del Ejército y militares en general, junto con personal de programas federales, se entregaron un mes y dos meses después los pagos en efectivo y la reposición de sus enseres domésticos a las familias afectadas.