$!Desde el malecón de Mazatlán, denuncian supuestos efectos adversos de vacuna contra el Covid

MAZATLÁN._ Primero se oponían a la exigencia del certificado de vacunación contra el Covid-19 en negocios y establecimientos de Mazatlán, ahora, sin bases científicas, solo lo que han leído en portales extranjeros, aseguran que la vacuna contra el coronavirus causa efectos adversos en la salud de las personas.

Integrantes del Colectivo Humano Consciente Sinaloa realizaron este domingo un Plantón de Información.

Ellos aseguran que las vacunas contra el virus presentan efectos adversos, de acuerdo con lo expuesto en la jornada que llevó a cabo Mexicanos por la Verdad en distintas ciudades del País y en el extranjero.

”Este es un plantón de información, estamos dedicándonos a informar a la gente y ser solidarios con el movimiento que, a nivel nacional, se está llevando a cabo en otras ciudades, Monterrey, México, Guadalajara, Tijuana, a nivel internacional también”, dijo una integrante del Colectivo Humano Consciente Sinaloa.

”Estamos tratando de que la gente se informe, que despierte, que no te quedes solamente con lo que ves en la televisión, investiga, si después de que tú te das cuenta de que estos datos que te estamos dando, aún así decides vacunarte, es tu libertad de hacerlo, pero que no nos obliguen a quienes no queremos hacerlo”.